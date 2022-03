Questi sono i pantaloni a vita alta che stilizzano di più e che indossa la regina Letizia

Quarto atto della settimana per la regina Letizia e la prima senza la compagnia di Re Felipe, con un’agenda ufficiale ricca di impegni che oggi l’ha portata a Guadalajara dopo aver presieduto lunedì a Valencia i National Innovation and Design Awards 2021, l’evento principale per il 30° anniversario dell’uscita -del servizio di emergenza ospedaliero del Consiglio comunale di Madrid Samur-Protezione civile martedì e di visitare mercoledì la cellula di crisi ucraina della Croce Rossa spagnola.

Questo giovedì il monarca ha sostituito sua figlia, la Principessa Eleonora – che presto tornerà in Spagna per godersi le vacanze di Pasqua – nel cerimonia di presentazione e annuncio del vincitore del “Premio Fondazione Principessa di Girona 2022” nella categoria ‘Azienda’, al TYCE Space di Guadalajara, dove l’abbiamo vista arrivare proteggendosi dalla pioggia con un enorme ombrello nero.

Un premio volto a premiare i giovani tra i 16 e i 35 anni con intraprendenza imprenditoriale nella realizzazione di un progetto imprenditoriale originale e realizzabile e durante il quale la Regina è stata rilassata, sorridente e a suo agio, anche ballando discretamente dalla sua sedia a ritmo di una canzone eseguita da alcuni bambini.

Scommettendo sulla sobrietà, Doña Letizia ha fatto ricorso al binomio bianco e nero che abbiamo visto tante volte negli ultimi tempi (Come lunedì, senza andare oltre, quando ha abbinato la sua camicetta bianca oversize a grandi bottoni neri con una gonna midi sempre nera).

Questo giovedì ha scelto un outfit tanto femminile quanto versatile, recuperando due capi che Carolina Herrera che non aveva mai abbinato: pantaloni neri ampi a vita alta con un potente effetto fit – che amiamo – e una delicata blusa in seta bianca con maniche a sbuffo e dettagli floreali in tulle. Con i capelli di nuovo leggermente mossi e i capelli grigi di cui va tanto orgogliosa, la Regina ha completato il suo look con dei comodi stivaletti anche in nero.