Questi sono i paesi europei in cui è stata rilevata l’epatite infantile di origine sconosciuta

Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC) ha annunciato martedì che i casi di epatite infantile di origine sconosciuta in altri quattro paesi europei .

“A seguito di casi segnalati di epatite acuta di origine sconosciuta dall’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito” all’inizio di aprile, “casi aggiuntivi sono stati segnalati in bambini in Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi e Spagna“, indica l’agenzia europea in un comunicato.