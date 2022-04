Questi sono i nomi di cani più popolari al mondo

Luna è lui nome del cane più popolare in Spagna l’ultimo annosecondo uno studio condotto da Budget Direct, una compagnia di assicurazioni per animali domestici australiana.

Ma è anche il più popolare al mondo, seguito da Belle (o Bela) e Lola. I tre nomi, spagnolo -sebbene Luna e Bella significhino la stessa cosa anche in italiano- succedono in paesi non mediterranei come Finlandia o Paesi Bassi. Luna è stata la più piazzata in 16 paesi e Bella in 14.

Scorri la versione ingrandita della mappa:

Per quanto riguarda i cani maschi, questi animali hanno spesso nomi umani senza altro significato comune (a differenza di Bella o Luna, che funzionano sia come nomi umani che come parole). Ma ci sono delle eccezioni. Il nome del cane più popolare in Turchia è “Duman”, che significa “fumare” o “fumare”. L’Estonia ha “Leedi” (“Lady”, “Madam”) e ai giapponesi piace chiamare i loro cani Sora, che significa “paradiso”. Vedi anche: Influencer, nuovi alleati per il mondo della moda

In Lituania, ‘Draugas’ è un’altra parola per amico… o ‘Buddy’, la parola inglese per questo, amico o compagno, che è ciò che i cani sono veramente.

Tuttavia, prima di Buddy, il nome di maggior successo è Max (il più popolare al mondo) e, dopo di lui, Charlie, con Buddy il terzo.

In Spagna, il più comune è Coco. I nostri vicini portoghesi preferiscono Max e i francesi chiamano i loro cani Lucky, che in inglese significa “fortuna” o “fortunato”.

Scorri la versione ingrandita della mappa: