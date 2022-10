Questi sono i migliori ospedali del mondo… e ci sono 11 spagnoli

la rivista americana ‘Settimana delle notizie’ ha pubblicato un rapporto che descrive in dettaglio quali sono i migliori ospedali in ogni specialità medica. La rivista ha estratto i dati da sondaggi di oltre 40.000 esperti sanitari (medici e altri operatori sanitari, nonché dirigenti ospedalieri) tra giugno e agosto di quest’anno, valutando 2.200 centri pubblici e privati ​​in 27 paesi. Il rapporto della rivista si chiama “I migliori ospedali specializzati del mondo 2023”.

Secondo il post, 11 ospedali spagnoli sono tra i 100 migliori al mondo nelle specialità mediche studiate. E in particolare, 10 di loro appartengono al sistema sanitario pubblico da Madrid. L’11 è il Clinica universitaria di Navarra, che per la terza volta consecutiva diventa il primo ospedale privato spagnolo. I 10 centri pubblici sono La Paz, Gregorio Marañón, San Carlos Clinic, 12 ottobre, Ramón y Cajal, Niño Jesús, La Princesa, Puerta de Hierro (Majadahonda), Fundación Jiménez Díaz e Infanta Leonor (Vallecas).

In tutti i servizi

I primi due, La Paz e Gregorio Marañón, nella capitale, hanno raggiunto una posizione in tutti i servizi clinici analizzati: Cardiologia, Cardiochirurgia, Endocrinologia, Apparato Digerente, Neurochirurgia, Neurologia, Pneumologia, Oncologia, Pediatria, oltre a Traumatologia e Ortopedia Chirurgia e Urologia.

Allo stesso modo, in otto di essi, i residenti di Madrid sono gli ospedali spagnoli meglio posizionati, occupando in alcuni casi il primo, il secondo e il terzo posto.

Approfondindo ogni specialità, in Cardiologia, la lista ‘Newsweek’ ha selezionato i 300 migliori centri a livello internazionale, con sei ospedali pubblici di Madrid inclusi: La Paz (al 16° posto), Gregorio Marañón (26), Clínico San Carlos ( 80), Ramón y Cajal (100), 12 ottobre (148) e La Princesa (255).

150 centri posizionati

Nel campo specifico della Cardiochirurgia, su un totale di 150 centri posizionati, cinque sono di Madrid: Gregorio Marañón (33), La Paz (49), 12 de Octubre (76) e Clínico San Carlos (111) e Puerta de Hierro Majadahonda (114). ).

Nella specialità di Endocrinologia, la Comunità di Madrid riesce a collocare cinque dei suoi ospedali tra i 150 più rinomati al mondo: La Paz (33), Gregorio Marañón (41), Ramón y Cajal (84), Clínico San Carlos (94) e Infanta Leonor (116).

Nell’area clinica dell’Apparato Digerente, ci sono ancora una volta cinque ospedali pubblici nella nostra regione che compaiono nell’elenco dei 125 scelti a livello internazionale: Ramón y Cajal (33), 12 de Octubre (89), Gregorio Marañón (91 ), La Paz (98) e San Carlos Clinic (106).

In Neurochirurgia, tra i 125 selezionati spiccano tre centri di salute pubblica di Madrid: 12 de Octubre (40), Gregorio Marañón (45) e La Paz (68). E sono anche quattro quelli che si posizionano tra i 125 classificati a livello mondiale: La Paz (35), Gregorio Marañón (80), Clínico San Carlos (85) e Ramón y Cajal (107).

125 centri

Su un elenco di 125 centri, Gregorio Marañón (17), 12 de Octubre (32) e La Paz (45) spiccano anche nella specialità di Pneumologia, mentre in Oncologia quelli selezionati -su un totale di 300 in tutto il mondo – sono otto: La Paz (23), 12 ottobre (49), Gregorio Marañón (53), San Carlos Clinic (77), Ramón y Cajal (114), Fundación Jiménez Díaz (251), La Princesa (257) e Cancello di ferro di Majadahonda (280).

In Pediatria, tre centri pubblici della Comunità di Madrid sono tra i 200 migliori al mondo in questa specialità: l’Ospedale Pediatrico Niño Jesús (30), La Paz (53) e Gregorio Marañón (58).

Nel campo medico di Traumatologia e Chirurgia Ortopedica, su un totale di 125 classificati, sono La Paz (21) e Gregorio Marañón (109).

In Urologia, infine, sono stati collocati quattro centri pubblici di Madrid, La Paz (13), 12 ottobre (26), Gregorio Marañón (29) e Ramón y Cajal (57), su un totale di 125 ospedali nel mondo.

Posizione eccezionale

Si colloca al 39° posto in una lista di 300 centri oncologici e mantiene una posizione di rilievo (86) tra i 250 migliori ospedali del mondo, secondo un comunicato in cui sottolinea che, insieme a Oncologia, compare in altre sette specialità analizzate da Newsweek e sempre come il miglior centro privato spagnolo.

Questa prima posizione coincide con quella del miglior centro del Paese in Digestiva (17 nel mondo) e in Neurologia (30), mentre i reparti di Chirurgia Ortopedica e Traumatologia (39 nel mondo) e Urologia (60) sono terzi tra lo spagnolo.

Anche Cardiologia (70), Neurochirurgia (119) ed Endocrinologia e Nutrizione (124) figurano negli elenchi dei migliori ospedali del mondo per la loro specialità.

Clinica Navarra

La “classifica” World’s Best Hospitals ha aumentato in ogni edizione il numero di ospedali analizzati e ora studia 2.200 centri in 27 paesi.

La Clínica Universidad de Navarra continua anche ad essere il primo ospedale privato spagnolo nell’elenco dei migliori ospedali intelligenti del mondo, una classificazione dei centri basata sulla qualità e sull’uso che i suoi professionisti fanno delle più moderne apparecchiature tecnologiche, concentrandosi su aspetti come la telemedicina, l’imaging digitale, l’uso dell’intelligenza artificiale, la robotica o la gestione delle informazioni. Nella classifica 2023 si colloca al 135° posto su una lista di 300.