Questi sono i migliori cuscini per meno di 30 euro

Al momento di coricarsi, è essenziale avere un materasso che si adatti alle nostre esigenze e gusti, se molle, viscoelastico o qualsiasi altro materiale o tessuto.

Con il cuscino succede la stessa cosa: deve adattarsi al corpo e alla postura di riposo di ogni persona. Attualmente, i due tipi più utilizzati sono, secondo le informazioni del OCU, viscoelastico e fibra. E, anche se all’apparenza possono sembrare molto diversi per la loro composizione, in pratica risultano essere molto simili, secondo l’Organizzazione dei Consumatori e degli Utenti, che ne evidenzia due per il loro buon rapporto qualità-prezzo: il Carrefour Home Visco Confort, che misura 70 cm e costa 26 euro e l’Ikea ​​Skogsfräken alta 75 cm e solo 15 euro.

Ma fa anche una lista di altri cuscini che, per meno di 30 euro, meritano di essere indicati come i migliori in termini di rapporto qualità prezzo, come il cuscino in microfibra Amazon Basics (75 cm e 22 euro).

più comodo

L’OCU sottolinea che, in termini generali, i cuscini in memory foam sono più soffici e apparentemente più comodi. Ma, d’altra parte, sono più caldi e non possono essere messi in lavatrice. Quelli in fibra sono generalmente più economici e possono essere facilmente messi in lavatrice. Inoltre, si asciugano rapidamente grazie alla loro composizione in poliestere.

Nell’acquistare il cuscino ideale è bene non tenere molto in considerazione la loro comodità o spugnosità, ma piuttosto mantenere la testa in una posizione corretta nella consueta posizione per dormire. Per questo consiglia di provarlo prima di acquistarlo: se dormi su un fianco, dovresti alzare leggermente la testa; se lo fai a faccia in su, dovrebbe affondare un po’ di più.

Nel caso del viscoelastico, dovresti controllare che includa anche una fodera lavabile.