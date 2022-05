Questi sono i migliori condizionatori d’aria secondo l’OCU

Dopo l’insolito ondata di caldo sperimentata questo maggio, la necessità di avere un dispositivo di monitoraggio diventa più evidente che mai. aria condizionata a casa. L’organizzazione dei consumatori e degli utenti (OCU) ha analizzato 51 modelli per determinare quale sia il migliore Dal mercato.

Questi sono i due migliori condizionatori d’aria secondo l’OCU:

Fujitsu ASY 25UI-LMC

L’analisi evidenzia il modello Fujitsu ASY 25UI-LMC per la sua “buona efficienza sia in raffrescamento che in riscaldamento, che lo rende un’opzione ideale per chi lo vuole utilizzare sia in inverno che in estate”. Inoltre, sottolineano il “comfort” che fornisce, poiché distribuisce l’aria in modo uniforme in tutta la stanza. Ha anche un modalità eco per risparmiare energia.

Come fattore contrario, sottolineano che il loro consumo di energia in ‘stand by’ potrebbe migliorare.

Questo dispositivo ha un prezzo di € 828,36 presso Fnac e si stima che abbia un consumo annuo di 148 euro.

Daikin AXF25A (ATXF25A / ARXF25A)

Gli analisti dell’OCU sottolineano anche l’aria condizionata Daikin AXF25A (ATXF25A / ARXF25A)per essere un modello di buona qualità a un prezzo più che ragionevole” e con un basso consumo energetico. Inoltre, assicurano che mantiene “molto bene” il temperatura desiderato.

D’altra parte, commentano che “potrebbe migliorare” il suo funzionamento in modalità di raffreddamento.

Questo modello ha un prezzo 690€ su Amazon e stima un consumo annuo di circa 150 euro.

Come risparmiare mettendo l’aria condizionata

Allo stesso modo, l’OCU ha pubblicato una raccomandazione per ridurre i costi bolletta elettricain un momento in cui garantire il risparmio è più che mai necessario.

Nello specifico si consiglia di mettere l’aria condizionata ad una temperatura tale tra 24 e 26 ºC durante l’estate, poiché si stima che, per ogni grado che sale, si risparmierà il 10% in bolletta.