Questi sono i costumi (più terrificanti) da sfoggiare ad Halloween

La notte del 31 ottobre è sinonimo di costumi, trucco e mostri terrificanti. Halloweenche si celebra il 31 ottobre, è una festa americana che è già diventata un evento imprescindibile nel nostro Paese.

Un evento che è dietro l’angolo e, ormai, dovresti avere tutto pronto: la decorazione della casa in cui festeggerai la notte più spaventosa dell’annoil trucco e, soprattutto, il look, che è la cosa più importante.

Tuttavia, se non avete ancora deciso l’abbigliamento per quest’anno, il primo Halloween della pandemia quasi senza restrizioni motivate dai dati in calo del coronavirus in Spagna, ti diamo alcune idee per il tuo costume per essere un successo con i tuoi amici e social network!

La sposa cadavere

È lui costume di halloween per eccellenza. La leggenda narra che, dopo un secolo, la sposa stia ancora aspettando all’altare, anche se il suo aspetto sta peggiorando di momento in momento.

Questo aspetto più terrificante consiste in a lungo vestito bianco e sanguinante. L’outfit comprende anche una scollatura in stile vittoriano. Un abito da sposa a tutti gli effetti!

E per spaventare tutti, questo costume da sposa cadavere è dotato di un velo, così puoi camuffare il tuo viso da streghe e scheletri.

Questo realizzato in 100% poliestere e può essere lavato in lavatrice. È disponibile in tre taglie: XS-S/ML/XL.

Freddy Krueger

Federico Carlo Kruger È apparso per la prima volta nel film A Nightmare on Elm Street, uscito nel 1984.

Il personaggio, che ricrea lo spirito di un assassino che uccide le sue vittime nei loro sogni, è diventato, dall’uscita del film, uno dei i costumi di Halloween più ricercati.

È comunemente identificato dal suo viso bruciato e sfigurato, che puoi sentire sulla tua pelle con questo abito del marchio Funidelia.

Il suo aspetto è molto caratteristico: un cappello marrone, un viso sfigurato, un maglione a righe rosse e verdi e un guanto con le lame. Semina terrore durante quella notte con il costume più famoso!

pagliaccio assassino

Questo è un modello per i più piccoli. Se tuo figlio è un grande fan del film “It”, questo è il costume con cui sarà sicuramente un successo, sia a scuola che per strada.

Lo sguardo è composto da a abito grigio stile vintage, come la balza per il collo e tre pon pon rossi sul davanti del vestito. Inoltre, viene, per renderlo più spaventoso, con a coltello insanguinato che, sicuramente, sarà il tocco finale più terrificante.

È realizzato in 80% poliestere e 20% cotone. Disponibile in 3-4 anni e 10-12 anni.

piccolo scheletro

Con questo costume, il più piccolo della casa sarà il re di Halloween. Tutti i dolci del famoso “dolcetto e scherzetto” saranno per lui.

Questo costume da scheletro è composto da a tuta nera incisa in bianco che simula le ossa umane. Inoltre, viene fornito con un cappello abbinato per completare il look di questa festa.

Realizzato in poliestere, il costume è pensato per bambini tra i 12 e i 24 mesi. Adorabile e terrificante in parti uguali!Venerdì 13 Jason Costume

È il personaggio principale della serie di film “Venerdì 13”. L’aspetto fisico di Jason Voorhees, sebbene sia vario, è molto particolare: maglietta verde con stampa di vestiti strappati che mostra muscoli sanguinanti e qualche osso.

Questo costume, che ogni anno diventa uno dei più usati, arriva con il terrificante maschera del personaggio, apparso per la prima volta nel 1980 come il giovane figlio di una cuoca di campagna diventata assassino, Pamela Voorhees.

La maschera di Jason Voorhes è caratterizzata dal volto sfigurato con il maschera da hockey bianco incorporato. E per dargli un tocco ancora più terrificante, include l’arma di questo assassino, che, nel film, è stato deriso per le sue diverse capacità a causa dell’idrocefalo, un disturbo causato dall’eccessivo accumulo di liquidi all’interno del cranio. Il costume di Halloween che farà furore!