Questi sono i consigli degli scienziati per evitare l’Alzheimer e ritardare l’invecchiamento

Possiamo compiere 125 anni in ottima forma con una dieta sana, esercizio fisico adeguato all’età, ginnastica mentale intensa, più di sei ore di sonno al giorno e una ricca vita sociale circondato da buona famiglia e amici. Questa è la ricetta che il biologo prescrive da anni Coral Sanfeliuesperta in antiaging e neurodegenerazione del Consiglio superiore per la ricerca scientifica (CSIC) di Barcellona che consiglia anche di godersi il passare degli anni proteggendo il nostro cervello con passeggiate nel verde per ridurre o ritardare i sintomi di malattie ormai incurabili come l’Alzheimer.

Abituato a provare tutti i tipi di pozioni scientifiche per combattere gli insetti che ci portano nel regno oscuro della demenza senile e dell’Alzheimer, il ricercatore Sanfeliú ride dei guru della Silicon Valley che predicono l’immortalità che lei non vede possibile, né interessante. Il dottore, sì, ti invita a bere un bicchiere di vino ogni giorno mentre continua le sue domande sui benefici di revesratrolo e melatoninafarmaci che si sono dimostrati efficaci nel ritardare queste malattie.

Un bicchiere di vino

resveratrolo è la molecola del vino, quindi un bicchiere di vino al giorno non fa male. melatonina È l’ormone del sonno. Dormire bene, più di sei ore e meno di dieci, è essenziale per la nostra salute mentale. “Stiamo anche studiando nuovi percorsi molecolari per creare farmaci che proteggano i neuroni ed è qui che appare la sirtuina 1, una proteina che attiva la memoria, e stiamo analizzando un’altra serie di fattori trofici per la sopravvivenza dei neuroni”, afferma lo scienziato.

Sanfeliu Y José Luis Trejoanch’egli ricercatore del CSIC, firmano un libro in cui presentano le prove scientifiche di come l’attività fisica e sportiva modella il cervello umano e spiegare gli effetti benefici dell’esercizio su cognizione, umore e salute del cervello a tutte le età.

In tutto il testo, i ricercatori approfondiscono i meccanismi genetici, molecolari e cellulari che supportano gli innumerevoli benefici dell’esercizio per il nostro cervello. “Tra gli altri effetti positivi, produce a aumento delle capacità cognitive e formazione di nuovi neuroni; aumenta il flusso sanguigno nel cervello e nel consumo di ossigeno da parte delle cellule neurali; aumenta la funzionalità e la disponibilità dei neurotrasmettitori chiave; e induce neuroprotezione in tutte le aree cerebrali analizzate fino ad oggi”, affermano Sanfeliu e Trejo. “Questo è stato dimostrato sia negli animali da laboratorio che negli esseri umani”, aggiungono.

I benefici dell’esercizio fisico sono ereditati

Oltre alle conseguenze dirette, anche lo sport produce effetti indiretti, come accade con le persone che traggono beneficio dall’esercizio fisico svolto dai genitori. Studi recenti hanno dimostrato che gli effetti cognitivi ed emotivi dell’esercizio negli animali da laboratorio sono ereditabili alla generazione successiva. “Nei cuccioli sedentari di topi da genitori in corsa, c’erano più nuovi neuroni, che erano più attivi, così come i loro circuiti, e, di conseguenza, i soggetti erano più in grado di svolgere con successo compiti comportamentali. Questo ci dice che la trasmissione degli effetti acquisiti dalla pratica dell’esercizio fisico è epigenetica”, dettagliano i ricercatori.

terapia antietà

L’esercizio fisico può anche essere un modo per affrontare l’invecchiamento. In effetti, è stato dimostrato che lo è una delle terapie non farmacologiche più efficaci. “Diversi studi sulla popolazione hanno dimostrato che l’attività fisica riduce la mortalità per tutte le cause negli adulti di età compresa tra 50 e 70 anni”, osserva Coral Sanfeliu.

Inoltre, migliora l’evoluzione di alcune malattie neurodegenerative come Alzheimer, ritardando l’età in cui si manifestano e la comparsa dei sintomi. “Il ritardo nella comparsa di questa patologia con una vita fisicamente attiva è indiscutibile. È stato anche dimostrato che l’attività fisica diminuisce i marcatori patologici che compaiono nella fase silenziosa della malattia, che si sviluppa prima della comparsa di qualsiasi sintomo di perdita di memoria”.

Il lungo elenco di benefici dell’esercizio comprende anche il benessere psicologico. I molteplici cambiamenti ormonali nel corpo indotti dall’esercizio fisico, come l’aumentata secrezione di endorfine che forniscono benessere e regolano lo stress, causano un migliore equilibrio dei neurotrasmettitori e una maggiore funzionalità cerebrale. Tutto ciò migliora l’umore, l’autostima e l’armonia psicologica nel suo insieme, concludono gli scienziati.