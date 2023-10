Questi sono i cinque jeans a gamba larga che devi avere nel tuo armadio questo autunno

Rewrite this content in Italian language, and keep HTML tags

Los pantalones de piernas anchas serán una de las tendencias de moda durante la próxima estación otoño/ invierno. Si quieres adelantarte a la siguiente temporada, te ofrecemos cinco vaqueros wide leg de Zara que creemos que son buenas opciones.

Dichas alternativas destacan por su pierna ancha, pero es la única característica que comparten diferenciándose en lo demás. Deberías considerar al menos un par de modelos distintos para tener varias combinaciones posibles con el resto de tus prendas.

Cinco vaqueros wide leg de Zara

Jean wide leg de tiro alto

Su precio es de 29,95 euros y destaca por su tiro algo, que realmente es en lo primero que pensamos cuando hablamos de este tipo de diseños con aires retro o vintage. Cuenta con cinco bolsillos para llevar todos tus objetos de valor, pernera ancha, efecto lavado y cierre frontal con botón y cremallera.

Te los pondrás en cantidad de ocasiones porque son muy prácticos.

Jean wide leg de tiro alto con cinturilla cruzada

Con el mismo precio que el anterior: 29,95 euros, tienes este pantalón que está dirigido a quienes quieren buscan algo más informal. Son perfectos para estos últimos días del verano e incluso apto para la playa y la piscina.

Es en color blanco con cinturilla cruzada y tiro alto es ideal para ti. Nos gusta por detalles como su pernera ancha y su bajo acabado sin costura, aunque tampoco podemos olvidarnos de su práctico cierre frontal cruzado con botones.

Tipo cropped de tiro alto con cinturón

También tiene un precio de 29,95 euros y la suerte es que lo podemos elegir en tres colores distintos. Entre sus características, de tiro alto con cinturón posee pernera ancha y corta y un cierre frontal conformado por un botón y una cremallera. Es un pantalón perfecto para usar a diario, que se luce en diversas situaciones.

Pantalón popelín

Este pantalón de tiro medio está confeccionado en algodón de la mejor calidad y lo imaginamos para lucirlo en eventos formales. Sobresale su cintura elástica ajustable con cordones, acompañada de unos bolsillos laterales ocultos en costura y piernas anchas. Su precio es también de 29,95 euros y está en varias tallas.

Pantalón fluido

En este caso, el precio es algo más bajo: 39,95 euros, y hablamos del pantalón para veladas formales. Fluido y confeccionado en viscosa, posee tiro alto y cintura elástica ajustable con cordones. Ya lo puedes comprar directamente en la web de Zara donde hay variedad de modelos de este estilo.

