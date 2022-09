Questi sono i “Be Real” più divertenti e reali dell’app anti-Instagram

Il nuovo social network ‘Be Real’, un’applicazione creata per porre fine alla postura del suo antonimo, Instagram, è gradualmente riuscita a entrare a far parte della ‘top’ delle applicazioni più scaricate negli ultimi giorni. Inoltre, questa settimana è diventata l’app di social networking più scaricata nell’App Store e la sesta in Google Play.

In ‘Be Real’ ogni giorno viene pubblicata una sola fotografia e puoi scattarla quando arriva la notifica “It’s time for ‘Be Real'”. E una volta arrivato ogni utente ha due minuti per scattare la foto in tempo (se non indicato come “Be Real” in ritardo). È l’app perfetta per eventi imprevisti e lo è progettato per porre fine alla postura di altri social network. Ma quest’ultima azione è un po’ più complicata da eliminare.

Diversi utenti condividono il loro “Be Real” su altri social network come Instagram o Twitter. E ci sono diverse occasioni in cui le istantanee non vengono sprecate.

L’account Twitter @bestbereals Raccogli alcuni di questi momenti divertenti: