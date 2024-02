Questi sono i 900 prodotti Ikea che vedranno una riduzione di prezzo da questo giovedì

Ikea, la rinomata catena di negozi di arredamento e decorazione di origine svedese, annuncia una drastica riduzione dei prezzi su quasi mille dei suoi prodotti a partire da giovedì 1 febbraio. Questa notizia rappresenta la più grande riduzione di prezzo dall'inizio delle sue vendite, toccando più di 900 articoli del suo catalogo, superando la precedente riduzione che aveva interessato 350 prodotti, come dichiarato dalla stessa azienda.

Profonde riduzioni di prezzo su prodotti selezionati

Alcuni dei prodotti vedranno una riduzione dei prezzi fino al 50% e, in più di 100 riferimenti, superiori al 30%. Ad esempio, i seguenti prodotti subiranno notevoli sconti:

Collezione di mobili per bambini Smastad

Taburete Kyrre: -40%

Mueble de TV Malm: -31%

Mesa de centro Lack: -33%

Tagli di prezzo su oltre mille prodotti

In totale, la multinazionale svedese ha ridotto il prezzo di quasi 1.300 prodotti per l'anno in corso, 2024, includendo alcuni dei suoi prodotti più iconici, come:

Divano Eskilstuna

Letto Malm

Cassettiere Brimnes e Hemnes

Tavolo Ingatorp

Nurettin Acar, CEO e responsabile della sicurezza di Ikea Spagna dal settembre 2021, ha sottolineato in un'intervista a EP che l'azienda ha lavorato negli ultimi anni per “ridurre i costi e aumentare l'efficienza”, investendo in tecnologia e formazione per i suoi dipendenti, riprogettando i negozi e aprendone di nuovi più vicini ai consumatori.

L'impegno di Ikea verso una maggiore sostenibilità

Di conseguenza, la multinazionale ha ottenuto “una maggiore efficienza” nei suoi processi e un risparmio che ha voluto trasferire ai suoi clienti abbassando ulteriormente i prezzi. Questo dimostra l'impegno del CEO della multinazionale in Spagna a scommettere sul mercato spagnolo, con l'intenzione di renderlo “più sostenibile”.

Sebbene i risultati dell'azienda in Spagna per la fine del 2023 debbano ancora essere resi noti, fino ad ottobre, le vendite sono aumentate del 7,4% fino a raggiungere 1.954 milioni di euro. Pertanto, Ikea mantiene la promessa fatta lo scorso ottobre di abbassare i prezzi sul mercato spagnolo.

Otto prodotti a 1 €

Inoltre, a inizio gennaio, abbiamo selezionato otto prodotti del gigante svedese per soli 0,99 euro. Ikea unisce funzionalità e prezzo minimo in questi prodotti:

Spazzola per lavare i piatti RINNIG

Portascarpe MURVEL

Cucchiaio MIXA

Spatola di gomma GUBBRÖRA

Dosatore di sapone TACKAN

Pelapatate UPPFYLLD

Tagliapizza UPPFYLLD

Ikea Canarie online

Ikea offre da tempo il servizio di acquisto online in Spagna, non solo nella Penisola, ma anche nelle Isole Baleari e Canarie. Nel caso delle Isole Canarie, Ikea offre già il sistema di click & collect, ovvero l'acquisto online con ritiro gratuito presso il negozio Ikea di Gran Canaria.

Guardando al futuro più prossimo, Ikea ha confermato che “continuerà a lavorare per ridurre il prezzo dei servizi di spedizione e ritiro degli ordini, così come le opzioni di finanziamento“.

