Questi sono i 5 sintomi che indicano che potresti soffrire di Alzheimer

Il Alzheimer È la demenza più frequente e la principale causa di deterioramento cognitivo nel mondo. Tanto che in Spagna ci sono circa 800.000 pazienti con questa malattia diagnosticata. Tuttavia, i test attualmente utilizzati rilevare la malattia possono diventare troppo lunghi nel tempo e, di conseguenza, aumentare i sintomi della malattia.

UN ricerca recente del Università di Cambridge (Regno Unito) ne ha individuati diversi segni che può indicare che il paziente è in uno dei primi stati di una malattia neurodegenerativa, compreso il morbo di Alzheimer.

Secondo lo studio, pubblicato sulla rivista ‘Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association’, possiamo sospettare che un paziente possa soffrire di Alzheimer se questi cinque problemi:

tempo di reazione lento Difficoltà a ricordare elenchi di numeri Difficoltà nel risolvere i problemi Non ricordare i compiti che dovevano essere eseguiti a una certa ora Difficoltà nell’esecuzione dei test di corrispondenza delle figure familiari (una valutazione psicologica che misura il pensiero riflessivo e l’impulsività)

Secondo gli autori di questa ricerca, i pazienti che sono finiti con il morbo di Alzheimer avevano punteggi scarsi in queste categorie.