Questi sono i 5 colpi che saranno di moda questo autunno

C’è una regola non scritta nel moda e il bellezza: ad ogni cambio di stazione ne arrivano di nuovi tendenze. alle porte di autunnogli esperti si sono già pronunciati sul tagli di capelli sarà di gran moda nei prossimi mesi. Uno di questi è il ‘arruffato’, un taglio anni Settanta di capelli medi. Inoltre, coloro che aprono la strada sono solitamente le “celebrità” del tappeto rosso. Nelle ultime settimane, molti hanno indossato la frangia. Non c’è dubbio che sarà una delle stelle di questa stagione. Vi mostriamo cinque tagli molto lusinghieri.

1. Scoppi “Birkin”.

Il Taglio ‘Birkin’ si ispira all’attrice e dea degli anni ’70 del secolo scorso, Jane Birkin. Anche se può sembrare dritto e classico, ma non è così tanto. Infatti si caratterizza per essere un po’ più corta di quella tradizionale, leggermente irregolare e molto meno abbondante. Predilige notevolmente i visi ovali, ma anche i tipi triangolari. Guarda come la indossa la modella Bella Hadid.

2. Frangia laterale con taglio retrò

Questo autunno colpisce duramente la frangia laterale più popolare degli anni ’50 del secolo scorso e che negli anni 2000 ha conosciuto un ‘riavvio’ più che incredibile. Sembra già così Selena Gomez. Il cantante, che ha il Viso tondo. Ha perfettamente ragione perché è un taglio che armonizza molto bene i lineamenti del viso. Funziona anche con cuori o diamanti e facce quadrate.

3. Scoppi per incorniciare il viso

Sembra che non sia una frangia, ma vi assicuriamo che lo è. La chiave è creare una connessione tra il taglio della frangia e il resto dei capelli. Si tratta, quindi, di un cambio di look meno drastico e che, però, aggiungerà il tocco più speciale. Ecco come appare l’attrice Jennifer Lopez:

4. Scoppi della tenda

Il ‘tenda frangia’ Non ci avrebbero abbandonato quest’anno. Dopo diverse stagioni da re, il frangia della tenda di Camila Capelli è l’opzione migliore se ne vuoi uno dritto ma non troppo corto e con il fronte chiara. Indossalo se hai un cuore o una faccia di diamante in modo che i tuoi lineamenti siano evidenziati nel modo più bello.

4. Scoppi dritti

dakota johnson è da anni portabandiera frangia dritta e, quest’anno, puoi esserlo anche tu. Per quanto riguarda i tipi di viso che più probabilmente ne saranno favoriti, stiamo parlando quelli ovalima anche del tipo triangolo invertito.

