Questi oggetti super pratici sono disponibili da Ikea a meno di 5 euro !

Le piccole cose fanno la differenza. Questo è particolarmente vero con gli oggetti e gli accessori per la casa, quasi invisibili, che ti permettono di vivere e goderti uno spazio ordinato e organizzato. Con l’arrivo della bella stagione, potresti voler fare una grande pulizia di primavera e dare una rinfrescata al tuo interno, ottimizzando lo spazio con piccoli oggetti che cambieranno la tua vita. A tal proposito, abbiamo trovato i migliori oggetti estremamente pratici firmati Ikea.

Ikea: leader mondiale nell’arredamento

Come l’azienda svedese è riuscita a posizionarsi in cima alla classifica dell’arredamento?

Acquisti da Ikea, ma anche… un’esperienza Ikea

Ikea, a differenza di altri negozi dello stesso stile, non è solo un negozio in cui si va o un sito in cui si ordina. L’azienda svedese ha creato un’identità vera e propria che si ritrova ogni volta che si visita uno dei suoi negozi. Sia che si tratti di:

i suoi colori blu e giallo riconoscibili tra mille

le sue polpette di carne disponibili all’acquisto e nella caffetteria

o il suo percorso senza fine nel negozio

La giornata da Ikea rappresenta per tutti un’esperienza vera e propria. Il marchio aveva già proposto una lista dei prodotti indispensabili Ikea più utili per la tua casa.

Prodotti di firma, ma anche innovativi

Uno dei grandi punti di forza di Ikea è che l’azienda è riuscita a proporre alcuni articoli diventati veri e propri iconici del marchio. Penso, ad esempio, ai ripiani bianchi molto facili da montare. Infatti, Ikea ha fatto della facilità di montaggio dei suoi mobili, così come della loro qualità e durata, il suo marchio di fabbrica.

Tuttavia, da Ikea si trovano anche numerose novità e prodotti innovativi, in particolare prodotti sempre più pratici o all’avanguardia tecnologica.

Prezzi molto convenienti

Sebbene Ikea non sia un negozio discount a tutti gli effetti, il marchio offre comunque prodotti di qualità a un prezzo molto interessante se confrontato con i prezzi medi del mercato per prodotti simili.

Gli oggetti pratici e indispensabili

Vi presentiamo tre oggetti estremamente pratici e a un prezzo ridotto, firmati Ikea

Il doppio appendino

Pensate che sia molto pratico poter appendere i vostri strofinacci e asciugamani per asciugarvi le mani? E se poteste attaccarne due per appendino? Ora è possibile con questo gancio per porta Sekiner a 1,99 euro.

Il supporto pieghevole per telefono cellulare

Vi avevamo detto che Ikea non fa solo mobili, ma anche prodotti innovativi. Questo supporto pieghevole per telefono cellulare è ideale per godere appieno del vostro cellulare a casa, soprattutto in treno o in altri mezzi di trasporto. Inoltre, è disponibile al piccolissimo prezzo di 0,99 euro. Supporto per telefono cellulare YUPPIENALLE,

Ganci adesivi

Anche se sono invisibili, sono molto utili per l’occhio. Infatti, questi ganci permettono di appendere i vostri quadri e altre decorazioni murali in modo molto semplice e senza danneggiare la parete. Questi ganci adesivi ALFTA sono disponibili al prezzo di 3,99€ per 2 pezzi.

I piccoli prodotti Ikea hanno sempre un grande successo come indicano i commenti dei clienti