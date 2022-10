Questi frutti autunnali sono ricchi di antiossidanti e ritardano l’invecchiamento

Siamo già al completo autunno e questo significa che abbiamo a nostra disposizione una ricca varietà di frutta di stagione che non dobbiamo smettere di inserire nella nostra dieta per il suo sapore e le sue proprietà benefico per la salute. Alcuni di essi possono anche contribuire alla realizzazione di un’azione anti età.

Il pelle invecchiare per due tipi di fattori: l’intrinseco e l’estrinseco. I primi sono inevitabili, dal momento che sono determinati dalla nostra genetica, e c’è chi è più predisposto ad avere una pelle “più giovane” più a lungo. Tuttavia, possiamo decidere i fattori estrinseci, che hanno a che fare con lo stile di vita che conduciamo e possono accelerare o ritardare il nostro naturale processo di invecchiamento.

Per rallentare la parte estrinseca del nostro invecchiamento, è consigliabile non fumare, non esporsi eccessivamente al sole a metà giornata e, ovviamente, mangiare correttamente. In quest’ultimo caso, un ruolo particolarmente importante è svolto da cibi ricchi di antiossidanti e, per fortuna, in autunno ci sono diverse verdure di stagione che sono. Questi sono i seguenti: