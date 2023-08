Questi accessori scontati da Ikea ti faranno guadagnare molto spazio nella tua casa.

Il marchio svedese ha colpito ancora forte per quest’estate, offrendo una selezione di articoli per l’organizzazione a prezzi convenienti. Ikea è famosa per aiutarti quotidianamente a tenere in ordine la tua casa o il tuo appartamento, a traslocare o semplicemente a decorare il tuo spazio. Qui ti presentiamo alcuni nuovi accessori del marchio che costano meno di dieci euro. Questi piccoli oggetti ti aiuteranno a mantenere la tua casa o il tuo appartamento ordinato!

La soluzione Ikea per l’organizzazione

Ikea ha la soluzione per ogni problema di decorazione o organizzazione. Inoltre, queste soluzioni si adattano a tutti i budget!

Ikea, il marchio preferito dai francesi

Ikea è il tuo miglior alleato per l’organizzazione ed è un parere condiviso dalla maggioranza dei francesi. Infatti, il marchio svedese ti fa scoprire una moltitudine di nuovi pezzi che ti aiuteranno ad abbellire la tua casa o il tuo appartamento. Non sorprende quindi che i negozi Ikea siano la scelta numero uno dei francesi quando cercano suggerimenti di decorazione o organizzazione di tendenza per la propria casa o appartamento.

Ikea è famosa per tutte le soluzioni che il marchio svedese propone per aiutarti a ottimizzare ogni centimetro quadrato dei tuoi spazi.

Prezzi mini

Ikea propone su scaffali un gran numero di prodotti a prezzi mini. Queste migliaia di referenze ti aiuteranno notevolmente a decorare e organizzare in modo intelligente il tuo spazio. Potrai così cambiare un po’ l’atmosfera della tua casa per quest’estate, anche con un budget limitato! Nuovi articoli vengono aggiunti online ogni giorno e corrispondono perfettamente al potere d’acquisto dei francesi attualmente nel contesto post-COVID e della guerra in Ucraina.

Per una vasta gamma di scelta

Non si tratta dell’unico accessorio pratico per aiutarti a tenere in ordine la tua casa o il tuo appartamento. Infatti, Ikea propone una vasta selezione di articoli che ti faciliteranno la vita. Con questi diversi prodotti, potrai:

Organizzare

Classificare

Scegliere

Tutto questo aggiungendo decorazioni!

Le scatole per l’organizzazione

Se ti è molto difficile tenere i tuoi cassetti e armadi puliti, anche solo per un giorno, dovresti optare per le scatole STUK. Questo nuovo accessorio per l’organizzazione è appositamente pensato per semplificarti la vita. Queste scatole sono disponibili in diverse dimensioni, il che le rende perfette se vuoi posizionarle in piccoli spazi tra due comodini o due cassetti. A seconda delle dimensioni, i prezzi variano tra 3,99 euro e 9,99 euro.

Ikea propone altri accessori di stoccaggio come lo SKUBB, che è ideale per riporre biancheria intima e calze. Possono essere posizionati su scaffali per meno di dieci euro.

In cucina

Per i tuoi cassetti della cucina, puoi optare per i separatori per posate UPPDATERA, che ti faranno risparmiare molto spazio nella tua cucina. Questi nove compartimenti sono disponibili al mini prezzo di 25,99 euro. Inoltre, il bambù naturale è molto di moda!

Prodotti ecologici

Ikea sta conquistando il mercato degli articoli ecologici con il sacco di stoccaggio PARKLA, realizzato in polipropilene ad alta resistenza e con il 40% di materiale riciclato. Questo articolo di design è in vendita per la modesta cifra di 1,99 euro.