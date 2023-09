Questi 9 cappotti sono molto popolari e indispensabili per questo autunno 2023!

Zara ha presentato una nuova collezione di cappotti per l’autunno 2023! E sono tutti perfetti! Non fate tardi!

Anche se l’autunno è ancora qui, non significa che non ci si debba preparare all’inverno. Ecco perché Zara ha presentato alcuni cataloghi di cappotti eleganti e alla moda.

Articoli che miglioreranno il vostro look quando il clima si farà più freddo. Vi mostriamo alcuni dei migliori!

Zara ha giocato con i colori per questo autunno!

Le piacciono i colori? Alcune delle collezioni lanciate da Zara sono davvero interessanti. Cominciamo con questo cappotto rosa fucsia, chi ha detto che l’inverno è una stagione buia? Al contrario, con questo articolo sarete i più felici e frizzanti. Il suo design è lineare, semplice e molto colorato, vi proteggerà dal freddo e vi renderà molto eleganti.

Il colore avrà un ruolo molto importante quest’inverno. Zara ha lanciato anche questo cappotto nella tonalità cammello È il pezzo perfetto per aggiungere un po’ di morbidezza al vostro abbigliamento. Abbinatelo a maglioni beige e il gioco è fatto. È anche il momento perfetto perché i maglioni a maglia grossa sono di gran moda. E la maggior parte di essi sono in questa tonalità, uno stile perfetto per le ragazze che lavorano.

Come abbiamo detto in precedenza, il sfumature sono eccellenti per completare il vostro look autunnale. Ecco perché Zara ha presentato lo stesso modello, ma in blu elettrico. Se volete puntare sui colori, recatevi nei vostri negozi preferiti.

I marchi di cui avete bisogno per quest’inverno sono H&M e Zara, che hanno rilasciato questo piumino in tutti i colori. Oltre a essere blu elettrico, è anche impermeabile. E la cosa più sorprendente è che il prezzo è più conveniente rispetto ad altri cappotti. È in vendita a 60 euro invece di 80-90 euro.

Cappotti eleganti e chic!

Iniziamo con questo trench Stile Matrix, avete mai visto gli eroi del film Matrix? Il design è in qualche modo simile a quello dei protagonisti del film, e Zara lo sa bene. Lo abbiamo visto durante la Settimana della Moda. Questo pezzo è una perfetta variazione tra stivali alti e stivali stretti. Insomma, è un must-have per questo autunno e anche per l’inverno.

Parliamo poi di questo cappotto con cintura Anche Zara ha proposto un cappotto molto lungo. Se a volte le fashioniste si lamentano dei cappotti senza grucce, questo capo è ben equipaggiato con una cintura. È molto pratico perché con questo articolo è possibile regolare le dimensioni in base ai propri desideri.

Se volete avere un altro pezzo utile per l’autunno, rivolgetevi a Zara e optate per questo cappotto. cappotto lungo trapuntato. Con il suo piumino che arriva fino alle gambe, il corpo sarà protetto dal freddo e dalla pioggia. Sarà perfetto anche per la stagione invernale. Il risultato sarà sorprendente perché sarete la regina della strada.

Il look britannico della famiglia reale è tornato in auge anche nel mondo della moda. E Zara lo ha capito perfettamente lanciando questo cappotto reale che potete trovare nel loro negozio. Questo pezzo è nello stesso stile dei reali d’Inghilterra. Il suo design? Ha bottoni dorati, collo alto e tasche dritte. Con la sua tonalità bordeaux, questo pezzo è sublime e molto elegante.

Anche Zara ha puntato sulle giacche!

Ogni anno, questo giacca di pelle è tornato da Zara e noi lo adoriamo! Soprattutto l’atmosfera accogliente e confortevole dell’interno. È ancora meglio dei soliti maglioni. Associandolo a jeans neri e stivaletti, il vostro look sarà molto chic e distinto.

Questa giacca di Zara è double-face e in pelle di pecoraLa giacca di pelle di pecora vi terrà al caldo e a vostro agio. Grazie alle maniche extra lunghe e alle tasche anteriori, le mani troveranno un posto comodo dove stare al caldo. Tutto questo senza indossare i guanti. Molto pratico, vero? Se siete interessati, non aspettate oltre e correte a visitare il marchio. Non rimarrete delusi!