Questi 3 stili spopolano quest’autunno! Come rimanere elegante e casual?

© Rovato.org – Moda : questi 3 stili spopolano quest’autunno! Come rimanere eleganti e rilassati?

La moda parigina è famosa in tutto il mondo per la sua eleganza, raffinatezza e audacia. Ogni stagione porta con sé nuove tendenze e l’autunno non fa eccezione. Scopri gli stili indispensabili per un irresistibile look autunnale alla parigina.

L’eleganza rilassata : il mix perfetto

Uno degli aspetti più distintivi dello street style parigino è la capacità di unire l’eleganza con un tocco di casualità. L’autunno è la stagione ideale per padroneggiare questo delicato equilibrio. Un look perfetto per questo periodo consiste nell’abbinare un pantalone in pelle elegante con un morbido maglione di lana oversize.

La combinazione di materiali e texture crea un contrasto visivamente interessante. Potresti scegliere un maglione in cashmere o in lana merino per maggiore calore e comfort.

Le stivalette con tacco basso sono una scelta saggia per le scarpe. Ti permettono di camminare comodamente mantenendo un aspetto sofisticato. Opta per colori autunnali come il bordeaux, il cognac o l’oliva per un tocco di eleganza in più. Non dimenticare di aggiungere una sciarpa di lana in una tonalità che completa il resto del tuo outfit. Un foulard di qualità è sia un accessorio funzionale che uno di stile.

La magia delle sovrapposizioni

L’arte delle sovrapposizioni è al centro dello street style parigino e raggiunge il suo culmine durante la stagione autunnale. Le temperature variabili richiedono abiti che possono adattarsi. Per un look irresistibile, osa sovrapporre diversi pezzi del tuo guardaroba. Inizia con una camicia leggera a maniche lunghe, che sovrapporrai con un maglione di lana. Per un look casual-chic, aggiungi una giacca di jeans.

I colori neutri sono preferiti nella moda parigina. Il beige, il grigio, il kaki e il nero sono scelte sicure che possono essere facilmente combinate. Il risultato è un look senza tempo e versatile, perfetto per le fredde giornate autunnali. Non dimenticare di aggiungere una sciarpa intorno al collo per un tocco di sofisticatezza.

Il ritorno inevitabile: la maglia a righe

La maglia a righe, questo capo iconico, è un must della moda parigina. Originariamente creata come uniforme per i marinai francesi, questo capo è diventato un simbolo di stile senza tempo. Per un look autunnale, opta per una maglia a righe a maniche lunghe. Abbinata a un blazer ben tagliato per un tocco di sofisticatezza.

La scelta del pantalone dipende dalla tua preferenza personale. Un jeans slim o un pantalone in tela di qualità sono opzioni popolari. Non dimenticare le sneakers bianche, un altro must del guardaroba parigino. Aggiungono un tocco di casualità a un look altrimenti elegante. Accessorizza il tuo outfit con un’elegante borsa a mano e occhiali da sole oversize per un effetto glamour definitivo.

L’arte degli accessori

Gli accessori giocano un ruolo fondamentale nel completare il tuo look parigino. I parigini sono noti per la loro capacità di scegliere pezzi discreti ma eleganti. Una cintura in pelle di qualità può trasformare il tuo outfit. Può essere indossata su pantaloni o su una gonna per evidenziare la vita e aggiungere un tocco sofisticato.

Anche i gioielli sono importanti. Scegli orecchini discreti, una collana delicata e un orologio classico. Gli orologi sono più di un semplice accessorio, sono un segno di raffinatezza e puntualità. Scegli un orologio che rifletta il tuo stile personale, sia esso un modello minimalista o un pezzo più elaborato.