Quest’estate scopri le attività per bambini e adulti al David Lloyd Club Turó

Le vacanze estive stanno arrivando e con loro la conciliazione familiare è complicata. Così, David Lloyd Turo, società sportiva con più di 15 anni di esperienza nella ricerca equilibrio familiarepropone attività fisiche per tutti e programmi multisport affinché i soci più piccoli continuino a divertirsi in estate mentre fanno esercizio ed evitino pratiche sedentarie.

David Lloyd Turó, molto più di una palestra

David Lloyd Club Turó ha tutto ciò di cui hai bisogno per goderti uno stile di vita sano. Strutture fantastiche con campi da tennis e paddle tennis, piscine interne ed esterne, spa, attrezzature da palestra all’avanguardia, personal trainer esperti…

La sua vasta gamma di attività consente tutti possono godersi lo sport, indipendentemente dall’età. Mentre i più piccoli si divertono con le attività DL Kids, gli adulti possono provare una delle lezioni di gruppo o migliorare la loro tecnica di tennis o paddle tennis con un allenatore esperto. E poi, per riprendere le forze, rilassati insieme nella piscina all’aperto o sorseggia un drink sulla terrazza con vista spettacolare.

Club Casal, l’opzione più varia

Con attività sportive mattutine (tennis, paddle tennis, nuoto o sport di squadra) e attività ricreative pomeridiane (laboratori e giochi), Casal Club diventa l’opzione più varia per praticare sport con istruttori specializzati.

Il programma del club Casal dividere i bambini in gruppi per fascia di età, dai 3 ai 10 anni. I nati tra il 2017 e il 2019 (con 3 anni) formano il gruppo rosso, l’arancione è per i nati tra il 2015 e il 2017 e il verde per quelli tra il 2012 e il 2014. Le attività di ogni settimana si concentrano su un tema diverso, come i paesi del mondo o dei supereroi.

Il Club Casal ha un orario dalle 9:00 alle 17:00, con pranzo e merenda inclusi, e menù preparati dal nostro servizio di ristorazione con la propria cucina.

Casa adolescenteanche gli adolescenti hanno il loro spazio

Per i nati tra il 2008 e il 2011, David Lloyd Turó ha una proposta totalmente diversa, con sport praticati da adulti, ma adattati alla loro età. In questo modo potranno avere il primo contatto con la palestra, rimettersi in forma nel loro primo momento Ciclismo oppure prova Battlebox, un’esclusiva sessione di allenamento all’aperto al David Lloyd Club Turó.

Il Casal teen ha gli stessi orari del Casal Club e include anche cibo e snack.

fasi sport, senza pause per le vacanze

Questa opzione è specificamente progettata per i bambini che praticano regolarmente uno sport e non vogliono interromperlo a causa dell’arrivo dell’estate e subiscono un calo delle loro prestazioni. Questi programmi ti consentono di affinare la tua tecnica e migliorare la tua metodologia di allenamento.

Dentro fase piscina, diverse discipline acquatiche, tecniche di immersione e salvataggio per i più grandicelli. Nel tennis, gli esercizi sul campo sono combinati con attività fisiche e ricreative. Inoltre, si tengono anche gare interclub per testare quanto appreso.

Questa opzione copre anche l’intera giornata con cibo e snack inclusi.

Tutte queste attività lo sono disponibile solo per i membri David Lloyd Club Turó ed è prenotabile per periodi settimanali. Se ancora non conosci David Lloyd Turó, puoi ottenere maggiori informazioni qui. Inoltre, diventando soci, i più piccoli hanno il programma DL Kid incluso durante tutto l’anno.