Quest’estate proteggi te stesso dal caldo con questo condizionatore portatile di Leroy Merlin.

Ci sono pochi modi così suggestivi per affrontare le giornate calde come i condizionatori portatili, come quello attualmente disponibile presso Leroy Merlin, che sarà davvero utile per affrontare mesi che ci avvertono che saranno molto soffocanti. Una proposta che si trova attualmente presso il negozio francese in una delle migliori occasioni per acquistare un dispositivo sofisticato e molto rinfrescante.

Come puoi vedere con questo di Leroy Merlin, questi sono dispositivi che possiamo spostare comodamente in tutte le stanze della casa, che ci servono per raffreddare un’area specifica della nostra casa, ufficio o negozio. Quindi, è un tipo di condizionatore d’aria che rappresenta una buona soluzione per mitigare il calore quando la temperatura esterna è molto alta. Dobbiamo solo collegarlo e in poco tempo noterai come l’ambiente si raffredda.

Questo condizionatore d’aria portatile di Leroy Merlin, una soluzione rapida ed economica contro il caldo in casa

Perché non c’è sensazione migliore quando fa caldo che stare in casa freschi e confortevoli. E tra tutti i sistemi di raffreddamento disponibili, gli apparecchi di condizionamento d’aria portatili sono davvero buoni, soprattutto se hai bisogno di una soluzione rapida ed economica. Inoltre, hai diverse opzioni tra cui scegliere. Questa volta abbiamo puntato su uno di Leroy Merlin perché è uno dei più apprezzati del suo catalogo attuale.

A differenza dei classici da parete o split, questo sistema ha un’unica unità, invece di due. Per raffreddare uno spazio, l’apparecchio prende l’aria dalla stanza attraverso delle griglie poste sul retro o su un lato, la raffredda grazie al compressore interno e la restituisce all’ambiente già fredda. Parte di quell’aria calda viene espulsa all’esterno attraverso il tubo che deve essere fissato alla finestra.

Adatto per qualsiasi Leroy Merlin, questo apparecchio è a basso consumo e non richiede alcuna installazione

Tutto sommato, abbiamo una delle migliori soluzioni per il caldo per quest’estate. Compatto, da utilizzare ovunque e con una capacità molto buona, questo è uno di quegli apparecchi che risolve tutto. È il PAC-BD12 di Infiniton, ideale per raffreddare stanze fino a 35m2 senza dover fare un’installazione fissa, eccezionale per il tuo comfort. Il suo prezzo presso i negozi Leroy Merlin è di 370 euro.

La cosa migliore è che non hai bisogno di attrezzi pesanti o di aprire buchi nel muro, perché non richiede alcuna installazione, grazie alla sua struttura solida e stabile che consente di posizionarlo dove ti risulta più comodo. Molto attraente per il suo buon design elegante in nero, funziona con una potenza di 3.500 W con una classe energetica A, sarà abbastanza rispettoso per risparmiare sulla bolletta elettrica.

Con tre velocità, l’apparecchio di Leroy Merlin raffredda lo spazio in pochi minuti

Tra le sue grandi caratteristiche, vediamo che ha ruote per spostarlo da un luogo all’altro comodamente (oltre a un manico di trasporto). Quindi, ha tre velocità e ha dimensioni di 35 x 70 x 33,6 cm, quindi è adatto sia per la tua camera da letto, la stanza in cui lavori, il salotto o la sala da pranzo. In teoria, potresti utilizzare lo stesso dispositivo per rinfrescare il salotto durante il giorno e la camera da letto di notte, a patto che entrambi i luoghi abbiano una finestra e una presa adatta.

Maneggevole e compatto, ha un display digitale per mostrare le informazioni e le sue quattro ruote che facilitano il suo spostamento. Inoltre, come qualcosa di molto favorevole, include anche un telecomando che ti permette di controllare comodamente le sue velocità senza doverti alzare. Per quanto riguarda il flusso d’aria, devi sapere che ha buone capacità, raffreddando lo spazio in pochi minuti.