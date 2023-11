Queste stoviglie H&M Home vi conquisteranno

Le stoviglie sono uno di quegli elementi che tutti abbiamo in casa, più o meno costose o economiche, non possono mancare sulle nostre tavole. Oggi vi parliamo delle stoviglie H&M Home che vi conquisteranno.

H&M Home ha un’interessante varietà di stoviglie nella sua sezione cucina, alcune in vendita come set completo, altre in piatti singoli in modo da poterle abbinare liberamente. Il negozio svedese ha iniziato vendendo qualche accessorio per la casa e oggi dispone di una grande sezione Home che, in alcuni casi, è un vero e proprio store indipendente di grande successo.

Ecco le stoviglie H&M Home ad un prezzo vantaggioso

Questo è la confezione da 4 piatti in ceramica, un set di piatti bellissimi che aggiungeranno un fantastico tocco decorativo alla vostra tavola, ideale per rinnovarla in abbinamento con altri piatti in stile autunnale. Il prezzo della confezione è di soli 12,99 euro, un affare se si considera che i piatti sono quattro e ognuno costa circa 3,25 euro. Vi abbiamo convinto?

Questo servizio da tavola di H&M Home è disponibile in due diversi colori: grigio chiaro e nero. Si tratta di piatti piani in ceramica smaltata con bordo basso e inclinato, con un diametro di 25,5 cm e un’altezza di circa 2 cm. Il peso approssimativo di ogni piatto è di 250 g e sono venduti solo in confezione da 4, non possono essere acquistati singolarmente.

100% ceramica di qualità

La ceramica è resistente e durevole, quindi, con la giusta cura, dureranno a lungo. Se volete dare un tocco moderno e autunnale alla vostra tavola, questo servizio da tavola di H&M Home è un’opzione fantastica, e qualsiasi cibo ci mettiate sopra avrà un aspetto spettacolare ed esteticamente accattivante.

