Queste sono le patatine fritte di Lidl che non ingrassano e sono salutari mantenendo il vero sapore.

Ti piacciono le patatine fritte in busta ma sei preoccupato per il loro effetto sulla tua salute e sul tuo peso? Se è così, sei fortunato perché una dietista ha trovato da Lidl l’alternativa perfetta per goderti questo snack senza rimorsi. Delle patatine che non fanno ingrassare e che mantengono tutto il sapore. Le vorrai provare!

Le patatine fritte di Lidl che non fanno ingrassare e che sono salutari

Tra gli innumerevoli snack che si possono trovare da Lidl, ce n’è uno che si distingue per essere il più salutare, quello che fa ingrassare di meno e che inoltre ha un sapore autentico. Si tratta di delle palline di miglio che secondo i clienti di Lidl sono deliziose, ma inoltre hanno proprietà nutrizionali molto interessanti.

E tra questi clienti si distingue l’opinione della dietista María de Lluc, che condivide i suoi consigli e scoperte su TikTok, e che ha raccomandato in un video queste buste di palline di miglio che si vendono da Lidl perché le considera uno spuntino salutare. Come spiega, il principale ingrediente di queste palline è il miglio sgranato, un cereale senza glutine che è molto energetico e contiene grandi quantità di fibre e proteine. Inoltre, il miglio è ricco di ferro, magnesio e fosforo, tra altri minerali.

María de Lluc mostra due varianti di queste palline: una naturale, che ha il 99,4% di miglio sgranato, e un’altra con gusto di arachidi, che ha l’87% di miglio e un po’ di olio di girasole. La dietista raccomanda l’opzione naturale come la più salutare, ma riconosce che quella alle arachidi è anche molto buona e può essere un’opzione per momenti specifici. Infatti, assicura che è un’opzione “molto, molto top”.

Queste palline di miglio sono un’ottima alternativa alle patatine fritte in busta, che sono un ultraprocessato carico di grassi raffinati e calorie. Con queste palline, potrai saziare la tua fame tra un pasto e l’altro senza rinunciare al piacere di mangiare qualcosa di croccante e gustoso. Inoltre, essendo un prodotto naturale e senza additivi, non dovrai preoccuparti degli effetti negativi che possono avere i conservanti, i coloranti o gli esaltatori di sapidità sul tuo organismo.

Puoi trovare queste buste di palline di miglio da Lidl a un prezzo molto conveniente: 1,29 euro la busta da 100 grammi. Sicuramente diventeranno il tuo snack preferito da accompagnare alle tue bibite, al tuo aperitivo o ai tuoi film. Non aspettare oltre e corri a prenderle prima che si esauriscano.

