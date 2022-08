queste sono le nuove ricette

Mercadona ha prodotti di punta per consumatori, oltre il prezzo. prodotti per la pulizia Foresta verde e la bellezza di Deliplus sono un “must”. In questo senso, questa √® la nuova crema antiet√† che sta spopolando nelle vendite e che costa solo 2,75 euro. Ma i veri feticci dei clienti della catena di supermercati sono i prodotti alimentari. E tra questi, le empanadas, che volano dagli scaffali. Spieghiamo cosa sono.

√ą risaputo che l’azienda si impegna a rinnovare periodicamente il proprio assortimento di prodotti. Biscotti, pizze, snack e gelati… questi sono alcuni dei prodotti che non vedrete pi√Ļ sugli scaffali della catena di supermercati. L’ultimo riferimento che gli utenti si sono persi sono alcuni cookie che sono durati solo 15 mesi sugli scaffali. Invece, le empanadas sono intoccabili.

Tanto che questo agosto un nuovo assortimento di fornitori galiziani“con un Impasto pi√Ļ croccante e bordi pi√Ļ fini”. Inoltre, ha migliorato tre ricette e mette in vendita una nuova empanada: quella di bolognese.

Un’altra novit√† delle nuove empanadas √® la loro forma: le empanadas non sono pi√Ļ rotonde, ma rettangolari. Questo cambiamento permette di “fare porzioni pi√Ļ uguali”, spiega la catena valenciana in un comunicato. Per quanto riguarda l’imballaggio, i vassoi sono diventati cartone anzich√© alluminio e la sua borsa √® traspirante.

L’indiscutibile empanada: l’empanada di tonno

Il tortino di tonno √ą un classico indiscusso. Tanto che Mercadona lo vende in due formati: 500 grammi, da gustare a casa, e 1.120 chili, ideali da condividere o portare a una festa. Se opti per la seconda opzione, ti assicuriamo che ci riuscirai e che gli ospiti non si accorgeranno che l’hai comprato al supermercato.

Il suo impasto √® croccante e il suo ripieno √® succoso. Oltre al tonno, ha un po’ di peperone arrosto e zucchine con pomodoro, oltre a un leggero tocco di basilico.

La torta di pollo e funghi è un altro classico. Forse il trucco sta nella crema di formaggio bianco pastorizzato che unisce i due ingredienti principali. Venduto nel formato da mezzo chilo.

Mercadona ha anche migliorato la ricetta per il Impasto farcito con la verdura. Ora il ripieno di verdure arrosto ha un tocco leggero al curry. E soprattutto: è adatto ai vegani.

Nuovo gusto: bolognese

La torta di bolognese raggiunge gli scaffali della catena di supermercati. Di colore dorato, è composto da un impasto di carne bovina e suina, preparato secondo lo stile di questa salsa tipica.

Le empanadas di Hacendado sono prodotte dall’azienda Ingapan (Lugo, Galizia), che fa il pollo e funghi e bolognese, e Delizie La Coruna (A Coru√Īa, Galizia), che produce tonno e ortaggi.