Queste sono le cuffie Push Active di Skullcandy

la firma caramella del teschio ha da poco messo sul mercato le cuffie PushActive la cui funzionalità più eccezionale è quella di integrare la tecnologia Skull-iQ che ti consente di controllare questi wireless tramite la voce. L’operazione è semplice, basta dirlo ehi caramella per avviare il controllo vocale e riprodurre o mettere in pausa la musica, rispondere o rifiutare le chiamate, attivare la modalità Stay-Aware (per rimanere consapevoli dell’ambiente) o persino aprire Spotify. Va ricordato che la collaborazione tra le due società consente l’accesso vocale a Spotify Tap: il comando “Hey Skullcandy, Spotify” apre le porte alla musica e podcast non c’è bisogno di toccare il telefono. La funzione può essere attivata anche premendo un pulsante sulle cuffie.

Valori aggiunti

Con Skull-iQ puoi controllare a voce l’assistente di qualsiasi dispositivo senza bisogno di ulteriori configurazioni. Si tratta di funzioni molto richieste da quegli utenti che cercano una semplice operazione mentre praticano sport, ed è apprezzato in questo caso che sia disponibile il controllo vocale. davvero efficace. Sono un modello adatto per iniziare con la tecnologia Skull-iQ e verificare le possibilità a mani libere.

Il suo design è stato pensato per la pratica di attività ad alta intensità. Hanno regolazione dell’arco plantare regolabile all’orecchio e resistenza all’acqua e al sudore.

La qualità del suono che offrono e l’isolamento acustico sono stati progettati da esperti di acustica, supportati da doppi microfoni di precisione.

Per quanto riguarda l’autonomia, offrono fino a 44 ore di riproduzione continua: 10 ore in cuffia e 34 ore tramite la custodia di ricarica. I test effettuati sull’apparecchiatura confermano un’autonomia di quasi due giorni (45 ore). La custodia a ricarica rapida si collega tramite USB-C e offre la caratteristica che, dopo 10 minuti di ricarica, regalano 2 ore di autonomia. Inoltre, quando la scatola viene aperta, l’utente può conoscere lo stato della batteria, da caricare o meno.

Altre caratteristiche interessanti delle Skullcandy Push Active sono che sono basate su Bluetooth 5.2, hanno accensione e connessione automatiche, accoppiamento automatico con l’ultimo dispositivo utilizzato e includono anche la tecnologia di localizzazione Tile integrata, in modo che in caso di smarrimento o smarrimento , è possibile ‘chiamare le cuffie’ per localizzarle.

Gli aggiornamenti di firmware vengono effettuati in modalità wireless, tramite il app di Skullcandy.

apparecchiature in uso

Le cuffie wireless Push Active True Skullcandy sono adatte per ascoltare musica mentre si pratica qualsiasi tipo di sport, data la loro particolare configurazione con archetti che si adattano all’orecchio.

È molto comodo e facile azionare l’apparecchiatura attraverso una tecnologia chiamata Skull-iQ. Con esso, gli utenti possono personalizzare il modo in cui mettono in pausa o riproducono il suono o azioni simili app Del marchio.

Skull-iQ consente inoltre di tenere le mani libere utilizzando il controllo vocale per riprodurre, mettere in pausa, regolare il volume, rispondere alle chiamate, saltare i brani, avviare Spotify, attivare la modalità “Stay-Aware” e persino scattare foto.

Design

Trattandosi di un modello pensato per essere utilizzato durante l’allenamento, le cuffie sono dotate di appendini per posizionarle dietro le orecchie e garantirne il supporto durante l’allenamento.

Sono disponibili in tre diverse colorazioni: Nero e Arancio. Blu scuro e verde. Grigio chiaro e blu. È stata lanciata anche una colorata Limited Edition dal design molto accattivante.

Prezzo

Le cuffie sono disponibili ad un prezzo di circa 80 euro.

Riepilogo delle caratteristiche

Fino a 45 ore di durata totale della batteria

IP55 resistente al sudore e all’acqua

Tecnologia di ricerca integrata (riquadro)

Doppio microfono a riduzione del rumore

Dispone della tecnologia di controllo vocale intelligente Skull-iQ per controllare audio, chiamate, Spotify Tap e altre funzionalità a mani libere (compatibile con dispositivi intelligenti su Android 10 o versioni successive e iOS 12 o versioni successive)