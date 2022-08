Queste sono le cuffie LinkBuds S di Sony

Sony ha sviluppato un prodotto molto speciale, sono le cuffie LinkBuds S che forniscono funzionalità eccezionali per fornire un’esperienza diversa e, soprattutto, di qualità. Nell’uso quotidiano sono adatti per stare in contatto per ore grazie al design ridotto e alla leggerezza, si distinguono per un suono ambientale naturale. Forniscono un’esperienza di ascolto innovativa attraverso tecnologia di rilevamentoe integrano sistemi avanzati per soddisfare le esigenze degli utenti di oggi.

LinkBuds S sono ottimali per trasmettere e ricevere contenuti dai social network proprio come previsto dai loro creatori, grazie alla rinomata tecnologia ad alta risoluzione e cancellazione del rumore.

tecnologie avanzate

Sony ha progettato queste cuffie TrueWireless in modo che siano comode anche nelle lunghe sessioni di utilizzo, con dimensioni molto ridotte e peso contenuto (4,8 grammi). Combinano un design che si adatta al padiglione uditivo con uno sviluppo ergonomico, per una fissazione stabile ed evitare così il dolore alle orecchie.

suono adattivo

Uniscono il concetto di suono ambientale, che ti permette di interagire con il mondo che ti circonda, con una precisa cancellazione del rumore, così puoi concentrarti sul contenuto e nient’altro, senza distrazioni.

Hanno un controllo del suono adattivo, una caratteristica intelligente che regolare le impostazioni dell’ambiente a seconda di dove si trova l’utente, per offrire un’esperienza di ascolto migliorata.

capacità di gioco

Sony sta collaborando con la sua società partner Niantic, sviluppando un gioco AR che può essere goduto non solo visivamente, ma anche uditivamente. Quando si gioca a “Ingress” utilizzando LinkBuds S, il suono spaziale e le tecnologie dei sensori consentono ai giocatori di vivere un’esperienza coinvolgente in cui il suono proviene da posizioni diverse a seconda dell’orientamento.

Chiamate avanzate

Effettuare una chiamata in una strada rumorosa o in una giornata ventosa è facile grazie alla tecnologia di riconoscimento vocale accurato, che ottimizza il controllo dei microfoni in ciascuna cuffia e l’uso di una struttura a rete attorno ad essi. Questa funzionalità rende possibili conversazioni chiare in qualsiasi situazione.

riproduzione naturale

Le cuffie creano un suono surround e una riproduzione più autentica. Con l’aiuto di un nuovo Driver da 5 mm sono in grado di generare bassi potenti e voci chiare nonostante le loro dimensioni, facendo emergere i dettagli di qualsiasi genere o intrattenimento. Il processore integrato V1 di Sony facilita la cancellazione del rumore, migliorando la qualità del suono e riducendo la distorsione con meno potenza per un ascolto senza distrazioni, adatto per il pendolarismo in aree affollate.

Consentono di sperimentare l’audio wireless ad alta risoluzione utilizzando LDAC, la tecnologia di codifica audio adottata dal settore. Le alte frequenze della musica verranno ripristinate attraverso l’uso di DSEE Extreme che migliora i file musicali in tempo reale, permettendoti di apprezzare i dettagli che l’artista ha impresso sull’audio.

monitoraggio a mani libere

Usando l’opzione parla per Chiacchierare, Basata sulla tecnologia Voice Pickup, la musica si interrompe automaticamente quando parli con qualcuno, rendendo facile continuare una conversazione anche quando hai le mani occupate.

Sono compatibili con il Wizard Google e con Alexa.

Pannello touch

Integrano un pannello di controllo con sensore touch per modificare le impostazioni audio, attivare Quick Attention e persino riprendere la riproduzione di Spotify o Endel, con pochi tocchi sulle cuffie. Con Endel puoi creare paesaggi sonori personalizzato che fornirà una piacevole immersione sonora.

Legame e capacità

LinkBuds S funziona con la nuova funzione di Google FastPair, che consente di accoppiare le cuffie con un dispositivo Android. Swift Pair rende anche facile e veloce l’abbinamento con laptop, PC desktop o tablet Windows 11 o Windows 10.

Sono pronti per funzionare con LE Audio, la prossima generazione di audio Bluetooth che supporta una latenza ultra bassa, ideale per i giochi.

Sony ha dato alle LinkBuds S un’intera giornata di ricarica – 6 ore con la cancellazione del rumore attiva – negli auricolari e altre 14 ore nella custodia di ricarica compatta. Con 5 minuti di ricarica rapida ottieni fino a 60 minuti di autonomia.

Prezzo

Le LinkBuds S sono disponibili in bianco, nero ed ecru, ad un prezzo di circa 200€.

Valori in evidenza

LinkBuds S passa automaticamente alla modalità audio ambientale ottimizzata o alla cancellazione del rumore per un ascolto senza distrazioni. Si distinguono per il controllo del suono adattivo e la qualità del suono surround per chiamate e musica.

Con 4,8 g, sono gli auricolari True Wireless con cancellazione del rumore ad alta risoluzione più piccoli e leggeri mai realizzati. Sono più piccoli del 40% rispetto al WF-1000XM4, sempre di Sony.

Combinano una forma che si adatta all’orecchio con a design stabile della presa ergonomica. Sony ha progettato le LinkBuds S con i dati sulla forma dell’orecchio raccolti da quando ha introdotto le prime cuffie in-ear nel 1982 e una valutazione della sensibilità di vari tipi di orecchie per garantire una forma ideale e confortevole per le persone.

Con Precise Voice Pickup, che controlla i microfoni all’interno e all’esterno dell’auricolare, e l’elaborazione avanzata del segnale audio, le conversazioni sono chiare anche in ambienti rumorosi. L’algoritmo di riduzione del rumore è stato sviluppato utilizzando l’apprendimento automatico dell’intelligenza artificiale e oltre 500 milioni di campioni vocali per ridurre il rumore ambientale ed estrarre chiaramente il parlato.

Usano materiali plastici riciclato ottenuto da parti di automobili. Non viene utilizzata plastica nel materiale di imballaggio.

Grazie alla sua classificazione Resistenza all’acqua IPX422né gli schizzi né il sudore li colpiscono.

Autonomia di 6 h delle cuffie e altro 14 ore nel caso. Una ricarica rapida di 5 minuti offre fino a 60 minuti di riproduzione. L’app Sony | Headphones Connect avvisa quando la custodia di ricarica ha meno del 30% di batteria.