Queste sono le colonie di Lidl che assomigliano alle più famose: le equivalenze che devi conoscere.

Le equivalenze di profumi e colonie che si trovano nei supermercati e in altri negozi specializzati suscitano molto interesse tra il pubblico, poiché offrono la possibilità di acquistare versioni di prodotti di lusso a prezzi molto più economici rispetto agli originali, come avviene in Mercadona o Lidl, tra gli altri. Oggi ti mostriamo le equivalenze di profumi e colonie di Lidl che devi conoscere e che ti saranno utili da utilizzare o da regalare, poiché non hanno nulla da invidiare agli originali… prendi nota!

Lidl dispone di una vasta sezione di profumeria con la quale ha successo sia con i suoi profumi che con le sue colonie, creme e altri prodotti cosmetici, principalmente perché sono prodotti di alta qualità a prezzi molto bassi. Infatti, molti dei prodotti di profumeria di Lidl sono stati scelti dagli esperti come i migliori sul mercato.

Le equivalenze di profumi e colonie di Lidl

Profumi e colonie sono due dei prodotti di profumeria che di solito hanno più successo tra il pubblico, indispensabili per l’uso quotidiano e per occasioni speciali. In questa lista potrai conoscere le equivalenze di maggior successo in Lidl e che sarai felice di provare, poiché hanno un’eccellente rapporto qualità-prezzo:

Equivalenze di profumi Lidl per donna

Suddenly De amor – Amor Amor di Cacharel

Madame Glamour – Coco Mademoiselle di Chanel

Lovely – J’Adore di Dior

D’Elle – For Her di Narciso Rodríguez

Cotton Blue – Light Blue di Dolce Gabbana

Stylish Girl – Good Girl di Carolina Herrera

De amor equivale a Amor Amor di Cacharel

Equivalenze di profumi Lidl per uomo

Essence Dark equivale a Hugo Boss Dark Blue

Unicko equivale a Solo di Loewe

Aqua Fresh equivale a ACQUA DI GIÒ di Giorgio Armani

Non c’è dubbio che le equivalenze rappresentino una fantastica opzione per chiunque, soprattutto per coloro che vorrebbero indossare un profumo o una colonia di lusso ma non possono permetterselo o non vogliono spendere quanto costa l’originale. In questo caso, Lidl ha creato una gamma molto completa con diverse fragranze, tutte gradevoli e durature, che si rivelano un’ottima scelta, quindi se stai cercando un nuovo profumo sia per te che per regalarlo a qualcuno, tra queste equivalenze della catena tedesca troverai opzioni più che interessanti per ogni tipo di personalità.

4.3/5 - (6 votes)