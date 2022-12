Queste sneakers Bimba y Lola stanno bene con tutto

Se volete iniziare la nuova stagione invernale indossando calzature comode e di tendenza, non c’è niente di meglio che scegliere uno dei modelli di uno dei marchi più famosi al mondo. Prendete nota perché di seguito ve li presentiamo, le sneakers Bimba y Lola che vi faranno impazzire perché stanno benissimo con tutto, soprattutto con i jeans. Perfette con ogni look, avrete voglia di indossarle sempre!

Le sneakers Bimba y Lola vi conquisteranno

Dopo le feste, è ora di pensare ai vestiti e alle scarpe che dovremo scegliere per la ripresa a gennaio e, senza dubbio, le sneakers sono un must have che non può mancare nel nostro guardaroba. Ideali non solo per correre o allenarsi, sono perfette per ogni tipo di occasione, anche in ufficio.

Per questo motivo, se siete alla ricerca di un modello di scarpe da ginnastica ideale da abbinare a qualsiasi look, non c’è niente di meglio delle proposte Bimba y Lola: si tratta delle sneakers modello ‘Octopus’.

Non solo una scarpa da ginnastica

Nata come scarpa per la corsa, è perfetta da indossare con i jeans o perfino con un abito in maglia, oppure con un maglione o una camicetta e una gonna midi.

Il modello presenta parti in pelle crosta abbinate a tessuti tecnici e il logo del marchio sul lato. La scarpa si chiama “Octopus” perché sono i tentacoli di questo animale a ispirare la suola. È anche un omaggio alle origini e alle tradizioni di Bimba y Lola, un marchio creato in Galizia e precisamente a Vigo. Una suola che sembra essere davvero piena di tentacoli e che sta facendo parlare molto di sé per l’originalità del suo design. Non abbiamo dubbi: queste sono attualmente le scarpe sportive più vendute nei negozi Bimba y Lola e le potete trovare anche nel loro negozio online. Il prezzo è di 145 euro e le taglie vanno dal 35 al 41.