Queste scarpe di Pull & Bear fanno impazzire tutti

Siamo nel pieno del mese di dicembre, quindi è il momento di pensare al look che indosserete negli appuntamenti più importanti del Natale, come la festa di Capodanno. Per questo tipo di occasioni, delle meravigliose décolleté rosa con plateau, con cinturino alla caviglia con chiusura a fibbia sarebbero perfette. Ecco perché vi proponiamo queste splendide scarpe di Pull & Bear.

Con un bel tacco di 15,5 centimetri e il plateau di 5,5 centimetri, Pull&Bear le ha lanciate ad un prezzo di 39,99 euro, in vendita nel negozio online e anche nei negozi fisici in un'ampia selezione di taglie, dalla 35 alla 41.

Le scarpe di Pull & Bear vi conquisteranno

Il rosa è uno dei colori di tendenza per il 2022, quindi è un motivo convincente per scegliere queste scarpe Pull&Bear per il vostro look natalizio con un tacco alto con plateau e un cinturino alla caviglia con fibbia. La soletta tecnica in schiuma poliuretanica composita è flessibile e progettata appositamente per garantire il massimo comfort. Questo è un grande punto a favore per divertirsi e ballare tutta la notte senza doversi preoccupare dei piedi doloranti. Gli esperti hanno ben chiari i due requisiti fondamentali dei tacchi alti comodi: da un lato, il tacco dovrebbe essere a blocco che, a differenza del tradizionale tacco a spillo, distribuisce il peso del corpo in modo uniforme, dall'altra parte, il piede deve essere ben sostenuto, in modo che non “balli” durante la camminata. Ebbene, queste scarpe Pull&Bear soddisfano entrambi i requisiti alla perfezione.

Come abbinarle

Quando si tratta di combinarle, è bene sapere che i look monocromatici sono di tendenza questa stagione. Per questo motivo, potete scegliere un abito nella vostra tonalità di rosa preferita.

Per il Natale 2022, gli abiti con paillettes sono di moda e potete sceglierne uno per mostrare queste favolose scarpe in tutto il loro splendore. Anche un completo giacca e pantaloni in velluto è una scelta eccellente.

Queste calzature sono disponibili da Pull&Bear al prezzo di 39,99 euro. Alcuni numeri sono in via di esaurimento, quindi se volete accaparrarveli, affrettatevi perché stanno andando a ruba!

