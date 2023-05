Queste scarpe da ginnastica Areeta di Decathlon stanno spopolando per la loro comodità.

Le scarpe da ginnastica sono il tipo di calzature più vendute al mondo, un riferimento sia per la pratica di attività sportiva che per garantire il massimo comfort ai piedi, sia per fare una passeggiata che per andare a lavoro o a scuola, tra gli altri usi. Oggi ti presentiamo le scarpe Areeta di Decathlon che stanno spopolando per la loro comodità, estetica e prezzo, una combinazione esplosiva che non puoi lasciarti sfuggire… corre, volano via!

Decathlon ha nel suo vasto catalogo una vasta selezione di scarpe da ginnastica di numerose marche, modelli e prezzi, quindi troverai quello che stai cercando nella catena francese, sia nei suoi negozi fisici che nel suo negozio online, che effettua spedizioni in qualsiasi parte del paese.

Le scarpe da ginnastica Areeta di Decathlon che trionfano

Sono le Scarpe da Uomo Areeta Micropalm OLAIAN, scarpe comode e versatili che puoi utilizzare giorno dopo giorno senza perdere stile né comfort, con la migliore ammortizzazione ad ogni passo. Al momento hanno un prezzo di soli 24,99€, un affare che non puoi lasciarti sfuggire e che sta spopolando nelle ultime settimane.

Queste fantastiche scarpe Areeta di Decathlon sono di colore blu scuro, progettate da surfisti esperti per prima e dopo ogni sessione di sport acquatici, ma sono ideali anche per il giorno dopo per andare al lavoro o fare una passeggiata, ad esempio. Sono scarpe leggere e ariose che danno la sensazione di camminare a piedi nudi, ma che offrono il massimo supporto.

Tra le caratteristiche più interessanti si possono evidenziare:

Tessuto leggero a forma di scarpa che copre l’intera superficie del piede e garantisce il miglior supporto.

Facilità di mettere e togliere, con il tallone libero o bloccato, a seconda di quello che vuoi in ogni momento.

Molto leggere , con un peso medio di 290 g.

Suola in EVA iniettata per una eccellente ammortizzazione, con tomaia in mesh traspirante.

Realizzate con il 19% di EVA ottenuta dalla canna da zucchero e il 16% di poliestere riciclato, il che significa che il 35% delle scarpe è realizzato con materiali ecologici.

Se stai cercando scarpe comode e versatili per l’estate, non c’è dubbio che queste scarpe possano essere tra le migliori acquisti dei prossimi mesi, e il loro design consente di abbinarle in infinite combinazioni con ogni tipo di capi di abbigliamento e colori.