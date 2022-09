Queste diete sembrano salutari ma in realtà sono pericolose

Il concetto “Essere a dieta” o “a regime” per dimagrire È qualcosa che sta diventando molto antiquato. Uno dei motivi è che sempre più medici e nutrizionisti consigliano di indossare un uno stile di vita sanoche comprende a Nutrizione corretta ed esercizio fisico. La chiave è realizzarlo per sempreinvece di rispettarlo in modo tempestivo o durante un determinato periodo di tempo, come accade quando si segue una dieta.

Inoltre, ci sono tipi di diete più controversi di altri. Qui spieghiamo alcuni dei più “pericoloso” e che è preferibile evitare.

Diete a un alimento

Da “questa settimana mangio solo carciofi” a “oggi mangio solo funghi e domani solo ananas”. Le diete basate sul consumo di un solo alimento per un determinato periodo di tempo sono una delle più controindicate, nonostante ciò ci sono ancora centri ‘dietetici’ che li promuovono.

È possibile che la persona perdere peso mentre lo fa (visto che in realtà non sta mangiando), ma poi sarà inevitabile recuperare i chili persi quando tornerà a mangiare come di consueto. Inoltre, vale la pena ricordare che seguire un piano alimentare così restrittivo può causare deficit nutrizionale Y problemi di salute derivati ​​di esso.

Prendi in considerazione solo le “macro”

Un’altra dieta che non ha senso per la salute è ‘IIFYM’: ‘Se si adatta alle tue macro’ o “Mentre sei all’interno delle tue macro”. Ogni giorno, tutti abbiamo bisogno di mangiare una certa quantità di calorie proveniente dal tre macronutrienti basi: proteine, grassi e carboidrati. Ma il font da cui otteniamo queste ‘macro’ fa la differenza nella nostra salute. Ad esempio, ingrassare da un avocado o da un olio extra vergine di oliva non è lo stesso che ingrassare da un prodotto ultra-elaborato come le patatine.

Tuttavia, la dieta ‘IIFYM’ non tiene conto di questo, promulgando l’idea che “non importa cosa mangi, basta che rientri nei tuoi macro e non superi le calorie”. Questo è un errore e può essere pericoloso, poiché può indurre le persone a sostituire cibi che forniscono benefici a consumare, invece, prodotti di bassa qualità nutrizionale e che danneggiare il corpo.

Mangia in base al gruppo sanguigno

Anche se è improbabile, esiste anche una dieta che indica come mangiare in base al proprio gruppo sanguigno, senza tenere conto di altre variabili. È non ha alcuna evidenza scientificasebbene sia promosso da alcuni gruppi come i naturopati.

Per fare alcuni esempi, una dieta per gruppo sanguigno propone di mangiare più carne e pesce ed evitare i kiwi. A quelli del gruppo A viene raccomandata una dieta vegetariana e a quelli del gruppo B viene detto di consumare più latticini.