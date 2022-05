Queste cinque specie di zanzare potrebbero rappresentare un rischio per la salute

La zanzara tigre è una delle specie più conosciute dai cittadini. È facilmente riconoscibile per le strisce bianche sulla testa, sul corpo e sulle gambe. Inoltre, Salut avverte che possono essere una cinghia di trasmissione per virus come Zika, dengue o Chikungunya.

I primi casi registrati in Catalogna risalgono al 2004. Barcellona, ​​infatti, dispone di una mappa in tempo reale della presenza di questa specie in città.