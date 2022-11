Quest’autunno tutta la famiglia sarà deliziata da questi prodotti in formato XXL a prezzi convenienti!

I buongustai saranno entusiasti di questa offerta di Lidl. Presso il marchio è possibile scoprire questa gamma di prodotti alimentari in formato XXL.

Lidl sa sempre come stupire i suoi clienti. Questa volta, il marchio vuole attirarli con la sua gamma di prodotti alimentari in formato XXL. Un’offerta da non perdere per regalarsi e spendere meno. Vi raccontiamo tutto!

Lidl: preparatevi alla fine dell’anno con il marchio!

Non c’è dubbio, Lidl ha tutto per soddisfare i suoi clienti. In Francia, non c’è posto migliore per fare un buon affare che il marchio tedesco. Anche con un budget ridotto, sarete sempre ben serviti dal marchio. Per non parlare del offerte interessanti che l’azienda offre ai suoi clienti ogni settimana.

Durante l’autunno, Lidl ha continuato a deliziare i consumatori con i suoi diversi prodotti stagionali. Soprattutto perché il marchio ora offre prodotti in tutti i settori. Che si tratti di moda o di cosmetici, l’azienda tedesca si distingue sempre. Questo le ha fatto guadagnare un posto d’onore tra i principali rivenditori.

Lidl è da tempo noto ai francesi per i suoi prodotti alimentari. A quanto pare, il marchio vuole ancora mantenere la sua reputazione. Infatti, per questo autunno la catena vuole attirare nuovamente i grandi mangiatori. Da un rosti in stile montanaro a un aligot che si scioglie in bocca, l’azienda ha in serbo tutto ciò che serve per deliziare i suoi clienti. Naturalmente, tutto è venduto a un prezzo ragionevole. Ma non è tutto!

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, Lidl offre già articoli per le festività. Come si dice, non è mai troppo presto per prepararsi. A tal fine, il negozio ha deciso di esporre prodotti di bellezza e cosmetici. Per soli 29,99 euro, potete partire con loro. Naturalmente, a questo prezzo, non c’è bisogno di fare domande!

Prodotti alimentari disponibili presso il marchio!

A quanto pare, il Natale è già iniziato da Lidl. Con il nuova gamma di prodotti che il marchio ha recentemente messo sui suoi scaffali, il vostro piacere è assicurato. Di dimensioni XXL, questa gamma soddisferà sicuramente i più grandi buongustai e anche tutta la famiglia. Vedrete, non vi mancherà la scelta!

Per la gioia degli amanti dei salumi, Lidl propone il confezione da 48 fette di chorizo con tacchino. È difficile rinunciare a questa offerta, perché basta spendere 3,49 euro per ottenerla. Senza dubbio, è difficile trovare un’offerta simile altrove. Ma le novità non si fermano qui per il marchio tedesco.

Quindi, per lo stesso prezzo, è possibile avere anche il lasagne 900 grammi nei negozi Lidl. Tuttavia, questa offerta è la prima per il marchio. Gli appassionati di cucina italiana non perderanno di certo tempo per mettere le mani su questo piatto surgelato. Se questo non vi basta, il prossimo prodotto vi piacerà sicuramente.

Presso Lidl è possibile acquistare anche questo vassoio da un chilo di Pollo piccante. Con questo, il vostro appetito sarà sicuramente soddisfatto. Gli appassionati di pollame saranno felici di sapere che costa solo 8,49 euro. Si noti che tutti i prodotti citati appartengono alla categoria halal. Tuttavia, questo non significa che il marchio abbia lasciato fuori alcune persone.

Lidl: diversi prodotti da scoprire sul suo catalogo online!

Quello che c’è da sapere è che Lidl offre attualmente centinaia di prodotti nel suo catalogo online. Naturalmente, sono sempre venduti a basso prezzo. Tra rillettes, biscotti, salmone o formaggio, le scelte sono numerose. Per convincere i consumatori, il marchio ha spiegato tutto sul suo account Instagram.

“È il ritorno del Gamma XXL nei nostri scaffali!” si legge in un post sull’account Instagram di Lidl. Segue: “Una selezione di prodotti maxi a prezzi mini!”. A quanto pare, l’offerta ha fatto reagire diversi clienti del marchio. Un padre non ha potuto fare a meno di commentare la pubblicazione. “XXL è perfetto per i miei figli”, ha scritto nei commenti.