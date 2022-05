“Questa volta le quote di parità euro/dollaro sono forti”

L’euro sembra molto debole dopo essere rimbalzato da appena sopra i minimi del 2017 a $ 1,0340 venerdì, con molti esperti che trattenevano il respiro in quello che questa volta sì, potrebbe essere il suo ritorno ai livelli di oltre 20 anni fa. La propensione adottata dal mercato per la valuta comunitaria rimane estremamente ribassista e un movimento verso la parità è visto con crescente convinzione, affermano gli esperti.

Per la prima volta dopo tanto tempo, “sembra molto probabile che le quote di parità euro/dollaro siano forti“, commenta Naeem Aslam, analista di Avatrade. Gli hedge fund ci stanno già scommettendo. Solo nell’ultimo mese hanno accumulato un valore nozionale di $ 7 miliardi nelle scommesse sulle opzioni di parità, rendendolo il più popolare tra coloro che cercano un ulteriore calo del moneta comune.

“Per stabilizzarci, dobbiamo tornare al di sopra del livello di $ 1,0650 per iniziare un movimento verso 1,0820”, afferma Michael Hewson, capo della ricerca presso CMC Markets.

Ma gli esperti non credono che il rimbalzo si verificherà. Il le questioni geopolitiche stanno minando la fiducia nella valuta europea, mentre l’inflazione continua a salire a causa delle sanzioni sul gas e della risposta di Gazprom al taglio dell’offerta. L’offerta di Svezia e Finlandia per l’adesione alla NATO e la possibile rappresaglia russa si aggiungono a tutto quanto sopra, lasciando il segno sulle prospettive sempre più cupe per l’economia europea. Il Fondo Monetario Internazionale ha ridotto al 2,8% le sue previsioni di crescita per il blocco valutario nel 2022.

Non c’è dubbio che se la Banca centrale europea (BCE) aumenta i tassi di interesse a causa della massiccia pressione dei suoi dati sull’inflazione in aumento, lo farebbe quando i dati economici generali dell’Eurozona lo sconsigliano. “Tuttavia, lasciare l’inflazione così com’è costerà di più all’UE e alla BCEcome la Bank of England (BoE), non avrà altra scelta che agire”, ritiene Aslam.

mercati monetari stanno attualmente scontando circa 85 punti base di rialzi dei tassi di interesse accumulati dalla BCE per il 2022, che potrebbe essere il motivo per cui non abbiamo visto molta forza nell’euro attraverso le dichiarazioni della BCE. “È probabile che questo fattore particolare influenzare negativamente il prezzo dell’euroe riteniamo che sia probabile che entro questo trimestre potremo vedere l’euro scendere alla parità rispetto al dollaro”, afferma l’esperto di Avatrade.

Per quanto riguarda la sterlina, è probabile che la coppia sterlina/dollaro rompa al di sotto della soglia di $ 1,20, afferma Aslam, ed è probabile che testeremo nuovamente il supporto del cavo a 1,18.