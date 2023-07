Questa tavola Ikea per balcone può anche essere utilizzata come mobile per riporre! Ideale per spazi di dimensioni ridotte.

È il grande ritorno delle serate sul balcone che accompagnano il ritorno dell’estate e delle piacevoli serate all’aperto. Se il balcone è il luogo perfetto per trascorrere un po’ di tempo in tranquillità, è anche uno spazio vitale che può essere arredato per rendere questo luogo di relax il più piacevole possibile. Ecco perché vi portiamo da Ikea per il suo splendido tavolino LÅGASKÄR due in uno!

Un tavolo per illuminare il tuo balcone

Se il balcone è il luogo ideale per trascorrere un momento di tranquillità godendosi l’aria aperta, i rumori esterni e la sensazione di essere a casa pur essendo all’aperto, è necessario arredarlo. Saper arredare il balcone non è sempre facile, poiché è necessario trovare forniture che possano piacere all’aperto e allo stesso tempo resistere alle intemperie atmosferiche.

Il punto è quindi trovare mobili resistenti e compatti che possano adattarsi all’ambiente talvolta ristretto di un balcone senza perdere la capacità di muoversi. Ecco dove un mobile basso come il tavolino per balcone di Ikea può fare la differenza.

Ikea colpisce ancora con un prodotto due in uno!

Ikea, uno dei marchi di arredamento più conosciuti in Francia e in Europa, è sempre riuscita a proporci i migliori prodotti in base alla stagione. È quindi logico che, avvicinandosi all’estate e alle serate sul balcone, l’azienda svedese ci proponga un tavolo perfetto per balconi, giardini e interni.

Il tavolino LÅGASKÄR è un tavolino da esterno di colore beige e superficie bianco crema. Progettato da Henrik Preutz, questo tavolino ha un design estremamente estetico che non manca di affascinare ospiti e famiglia! Con un’altezza di 42 cm e un diametro massimo di 74 cm, questo tavolino sarà perfettamente integrato nel suo ambiente senza occupare troppo spazio!

Non richiedendo alcuna manutenzione particolare grazie ai suoi materiali costituiti da una miscela di metalli e plastica verniciata, il mobile è molto facile da pulire con un panno umido. Dove questo mobile mostra il suo vero punto di forza è nel suo sistema due in uno che gli consente di trasformarsi in un contenitore!

Un contenitore e un tavolino, cosa si può desiderare di più?

Il tavolino da esterno LÅGASKÄR non si limita a svolgere semplicemente il suo ruolo di tavolo, sarebbe stato troppo semplice! Infatti, se si rimuove il piano rimovibile, si noterà la presenza di un ampio spazio di archiviazione al di sotto.

Questo pratico spazio di archiviazione è particolarmente utile all’aperto se hai bisogno di mettere al sicuro oggetti come cuscini, attrezzi o persino stoviglie da esterno. Con il suo prezzo competitivo che sfiora dolcemente i 90 euro, questo tavolino sarà un’aggiunta particolarmente impattante sul tuo balcone o in qualsiasi spazio tu gli dia. Potremo sempre fidarci di Ikea per trovare buone idee di arredamento! Se vuoi altri modelli, questo tavolo Ikea in saldo è perfetto per lavorare all’aperto durante le giornate di sole.