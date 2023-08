Questa sedia pieghevole da campeggio con braccioli di Decathlon è scontatissima.

Il campeggio è un’attività che sta diventando sempre più popolare, poiché permette di godersi la natura e staccare dalla routine quotidiana. Ma per rendere l’esperienza piacevole, è necessario avere un’attrezzatura adeguata che garantisca comfort e sicurezza. E tra gli elementi essenziali, ce n’è uno che spicca sopra gli altri: la sedia pieghevole da campeggio con braccioli che si trova solo da Decathlon e inoltre, è in saldo. Scopri ora com’è questa sedia e non esiterai a prenderla.

Decathlon sconta la migliore sedia pieghevole da campeggio con braccioli

Se sei amante della natura e ti piace andare in campeggio o fare un’escursione, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta che Decathlon ha per la sua migliore sedia pieghevole da campeggio, che ti servirà per sederti comodamente e rilassarti dopo una giornata di avventure.

In particolare, si tratta del modello sedia pieghevole da campeggio Quechua Basic Portavasos di Decathlon. Questa sedia ha un design semplice ma funzionale, che si adatta a qualsiasi situazione. È realizzata con una struttura in acciaio e un tessuto in poliestere, che le conferiscono una grande stabilità e durata. Supporta fino a 110 kg di peso e ha dimensioni ripiegate di 77,5 x 20 x 17 cm. Inoltre, pesa solo 2,4 kg e si piega facilmente, occupando molto poco spazio. Ha un manico di trasporto integrato che ti permette di portarla comodamente ovunque.

Ma ciò che rende speciale questa sedia è il suo bracciolo con portabicchieri integrato, che ti permette di avere sempre a portata di mano la tua bevanda preferita. Che sia una bottiglia d’acqua, una lattina di bibita o una tazza di caffè, potrai posizionarla nel portabicchieri e goderti il tuo momento di relax senza doverti alzare. Il portabicchieri ha un diametro di 7,5 cm e una profondità di 10 cm, quindi si adatta alla maggior parte dei contenitori.

E la cosa migliore di tutto è che questa sedia ha un prezzo incredibile: solo 18,99 €. Sì, hai letto bene: con meno di 20 euro puoi avere questa sedia pieghevole da campeggio di Decathlon con braccioli e portabicchieri. Un’offerta che potrebbe non ripetersi, quindi devi approfittarne ora.

Quindi, se vuoi goderti il campeggio con comfort e stile, non esitare e prendi la sedia pieghevole da campeggio Quechua Basic Portavasos di Decathlon. Ti assicuriamo che non te ne pentirai. Corri prima che finiscano!