Questa nuovissima collezione attualmente disponibile da Ikea riprende i codici di un’epoca completamente diversa!

Con la sua nuovissima collezione affascinante, Ikea ci propone un’esperienza unica reinterpretando i codici di un’epoca passata con un tocco contemporaneo. Si ispira agli anni ’50-’80 e ti permetterà di fare un vero salto nel passato. Con Ikea, siamo abituati a scoprire collezioni uniche e pratiche.

Una collezione piena di nostalgia

Quest’anno, ogni tre mesi, Ikea prevede di aggiungere mobili e accessori alla collezione Nytillverkad. Questi mobili sono tutti usciti dagli archivi con colori vibranti, per dare loro una nuova vita.

Gli sgabelli DOMSTEN

Nel 1973, lo sgabello DOMSTEN fece la sua prima apparizione nel catalogo del marchio svedese. Aveva un nome diverso, certo, ma quello proposto oggi è sempre lo stesso! Troverai quindi lo sgabello con un sedile in legno e gambe colorate. Avrai l’opportunità di acquistarlo in tre diversi colori:

Lilla (viola),

Arancione,

Verde chiaro.

Il suo prezzo è di 24,99 €. Inoltre, è pratico, perché se ne acquisti più di uno, potrai impilarli molto facilmente.

Il piedistallo KULTURSKOG

Hai bisogno di un posto dove mettere le tue piante? Il piedistallo KULTURSKOG è l’oggetto ideale per il tuo giardino d’inverno. È stato lanciato nel 1957. Per 45 €, potrai dedicare un angolo della tua casa alle piante senza necessariamente sacrificare spazio a terra.

Tieni le tue piante vicino a te in soggiorno, grazie a questo piedistallo che le solleva per dar loro ancora più visibilità!

I tavolini LÖVBAKEN

Perché non optare per un piccolo tavolino d’appoggio? Il tavolino LÖVBAKEN era un vero successo al suo lancio nel 1956, ed è tornato oggi per trovare un posto nel tuo salotto. Questo tavolino al prezzo di 79,99 € è disponibile in diversi colori: blu, marrone medio, arancione e verde chiaro.

È il mobile ideale per appoggiare il tuo smartphone o il tuo libro vicino a te quando ti rilassi sul divano, ad esempio.

Collezione Nytillverkad: parte due in autunno

Il colore arancione caratterizza la seconda parte della collezione Nytillverkad e si ispira agli anni ’70 e ’80, mettendo l’accento sul dinamismo esuberante e l’atteggiamento avanguardista e molto inventivo dell’epoca.

Il tessuto SVEDJENÄVA

Questo tessuto con tonalità di arancione, nero, rosa e bianco fa il suo ritorno per vestire i tuoi cuscini e le tue tende. È stato ideato dal designer Sven Fristedt.

La sedia SKÂLBODA

Questa sedia torna in due colori: nero e arancione. Cosa c’è di meglio per rilassarsi di una piccola sedia confortevole dal design audace? Questi colori ravviveranno sicuramente il tuo spazio vitale.

I tessuti e le federe NICKFIBBLA

Come i tessuti SVEDJENÄVA, anche i tessuti NICKFIBBLA faranno la loro comparsa per vestire i tuoi spazi interni. Con le loro strisce bianche e arancioni, si abbinano perfettamente al resto della collezione o anche a una decorazione già esistente. Questo tocco di colore è perfetto per dare nuova vita al tuo spazio interno.

In questo momento da Ikea, c’è anche una collezione ispirata all’America Latina.