Questa nuova linea di prodotti Lidl ti sarà utile per non temere più le zanzare!

L’estate è sinonimo di bel tempo, sole, serate animate, barbecue in famiglia o pomeriggi di ozio tra amici. Ma è anche sinonimo del fastidioso suono acuto che passa vicino alle nostre orecchie e di fastidiosi punti rossi, cioè il ritorno delle zanzare. Se quest’anno hai deciso di combattere senza pietà questi fastidiosi insetti, allora vai da Lidl per trovare una gamma adatta.

Lidl: una gamma per mettere fine all’inferno delle zanzare

Recentemente è stata messa in vendita una gamma di tre prodotti presso i negozi Lidl, due zanzariere e una lampada anti-zanzare, per sconfiggere questi fastidiosi parassiti.

Zanzariere ingeniose

La gamma offerta da Lidl propone due zanzariere, che sono allo stesso tempo ingeniose, pratiche da installare e particolarmente efficaci. Questo nuovo prodotto Lidl è estremamente efficace nel respingere le zanzare!

La prima zanzariera si adatterà perfettamente alla tua finestra, sarà facile da installare grazie al suo sistema di attacco composto da strisce auto-adesive. Questo sistema ti permette di evitare di fare buchi nelle tue pareti e di garantire una buona tenuta. Per soli 7 euro avrai due reti di 100 per 200 centimetri.

La seconda zanzariera, chiamata Livarno Home, si fisserà molto facilmente alle tue persiane grazie a un sistema di avvitamento geniale. Questa zanzariera, molto resistente, può anche essere tagliata per adattarsi perfettamente alle tue finestre. La sua struttura in maglia molto fine renderà il prodotto molto discreto. Potrai trovarla in negozio a meno di 20 euro, un costo particolarmente abbordabile per una tranquillità durante tutta l’estate.

Una lampada anti-zanzare performante ed economica

Al prezzo di 16,99 euro, potrai inoltre trovare, nel Lidl della tua città, una lampada anti-zanzare che attirerà e neutralizzerà rapidamente questi fastidiosi insetti grazie alla diffusione di una luce UV.

Questa lampada ha una grande autonomia, puoi lasciarla accesa per 8 ore, coprendo così gran parte della tua giornata o addirittura tutta la serata. La tua nuova lampada anti-zanzare è conveniente, ecologica ed efficace, ma oltre a tutto ciò, è anche un oggetto di design che non rovinerà la tua decorazione. La lampada ha una garanzia di 3 anni e il suo utilizzo è completamente sicuro grazie alla griglia di protezione presente che impedisce ai tuoi bambini di metterci le dita!

Prodotti sempre adatti: Lidl sa come conquistare i francesi

Lidl si impegna tutto l’anno a offrire ai suoi clienti prodotti veramente utili per soddisfare le loro esigenze. Inoltre, l’azienda garantisce prezzi sempre più accessibili, in modo che ogni famiglia possa permettersi questi prodotti, talvolta indispensabili.

Recarsi da Lidl significa quindi avere la certezza di trovare un’ampia gamma di prodotti, dalle necessità essenziali ai prodotti per il giardinaggio, passando per i prodotti di bellezza, cura e manutenzione. E tutto ciò a prezzi accessibili o con promozioni. La gamma anti-zanzare dimostra che è possibile godersi la tranquillità durante l’estate con Lidl.

Hai capito bene, se non hai ancora trovato soluzioni per proteggerti dalle zanzare, vai da Lidl.