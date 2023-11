Questa novità di Leroy Merlin vi farà risparmiare!

Ultimamente, le bollette di luce e gas stanno salendo alle stelle, con cifre che rendono difficoltosa l’accensione del piano cottura o del riscaldamento per molte famiglie, ora che le temperature iniziano a scendere. Oggi vi mostriamo un la novità di Leroy Merlin grazie alla quale potrete risparmiare sulle bollette di luce e gas.

Leroy Merlin ha in catalogo diversi prodotti e dispositivi che vi permetteranno di risparmiare qualche euro sulle bollette, il che rende le sue proposte sempre molto interessanti.

Il termostato smart di Leroy Merlin è super scontato

Oggi vi parliamo del set di termostati intelligenti cablati TADO v3+ con piastra decorativa. Si tratta di un termostato con il quale è possibile controllare il riscaldamento della casa in modo da utilizzarlo solo quando è necessario per non consumare molto ed avere un impatto positivo sulle bollette di luce e gas. Attualmente gode di un super sconto del 50%, che porta il prezzo finale a 109 euro, davvero un affare!

La novità di Leroy Merlin per la stagione fredda

Questo termostato intelligente di Leroy Merlin permette di controllare il riscaldamento della casa tenendo conto della geolocalizzazione e della temperatura esterna dell’edificio, fattori che imposteranno la temperatura necessaria al momento giusto.

È inoltre possibile controllare e programmare la temperatura che si desidera avere in casa in modo semplice attraverso il proprio cellulare o tablet, ideale per farlo dal lavoro o quando si sta tornando a casa.

Compatibile con Apple Home Kit, Google Assistant e Amazon Alexa, questo dispositivo dispone di un timer e di un sensore di umidità, nonché di un intervallo di temperatura compreso tra 5 e 25 gradi. Funziona con tre batterie AAA e misura 10 cm di altezza e 10 cm di larghezza. Può controllare ogni stanza in modo indipendente, compreso il controllo del riscaldamento a pavimento e dell’acqua calda sanitaria. Il display è retroilluminato per facilitarne l’uso e può essere programmato per un periodo di 15 minuti.

Questo fantastico termostato intelligente di Leroy Merlin funziona con il riscaldamento a caldaia e la pompa di calore aria/acqua e può essere programmato su base settimanale o giornaliera. Cosa state aspettando? Correte a comprarlo!

