Questa gabardina è imprescindibile nel tuo fondo d’armario (Zara)

Se abbiamo bisogno di un capo d’abbigliamento temporaneo, in particolare per l’estate, questa è la gabardina. Poiché si sente bene in molte occasioni, puoi tenere la tua. Si trovano praticamente in tutti i negozi. Così che esta gabardina será imprescindibile In colore kaki, un po’ più originale del tradizionale beige, si trova da Zara in diverse altezze e di alta qualità. Tendenza: questa gabardina è indispensabile per l’estate. È di tipo trench ed è confezionata con tejido in misto algodón. Nel suo design è importante notare che ha una maniglia solapa e un’ampia impugnatura rifinita in trabilla e botón.

Nei suoi dettagli, c’è bolsillos laterales con botón. Inoltre, il cinturone con l’ebano è stato combinato. La parte inferiore è di apertura a spalliera e si chiude facilmente in posizione frontale con i bottoni.Quali sono le precauzioni per far durare di più la borsa? In questo caso, la gabardina è una di quelle che si mettono di più durante l’estate e per questo deve durare diversi anni. Mantenere pulite le scarpe e gli abiti, basta ventilarli. e passare un paño o un cepillo per la biancheria. Questo processo è più delicato con i tejidos e inoltre evita il consumo di acqua e di energia dei processi di lavaggio.

In questo caso, per questa prenda, si può lavare a máquina max. 30ºC. con centrifugado corto, non usare lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C e non usare secadora.Desde Zara lavorano con programmi di monitoraggio per garantire il rispetto dei nostri standard sociali, ambientali e di sicurezza e salubrità dei prodotti. La gabardina è realizzata al 97% in algodón e al 3% in elastan, tenendo conto della qualità di questo prodotto che deve essere tuo. Si può indossare con diversi tipi di jeans (ce ne sono molti sul sito web di Zara), con la bota estilo cowboy che ha un prezzo di 69,95 euro o la maglia base in vari colori che ora viene ridisegnata e ha un prezzo di 9,99 euro.Cuánto cuesta la gabardinaEl il prezzo della confezione è di 99,95 euro e al momento sul sito web di Zara si trova in una taglia S, a sottolineare che questo prodotto ha una taglia molto più grande di quella abituale, per cui bisogna tenerne conto al momento dell’acquisto.