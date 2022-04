Questa è XE, la nuova mutazione super contagiosa del covid

Finora, e in generale, lo si sapeva omicron ha infettato più velocemente rispetto alle altre varianti ma i suoi sintomi sono scomparsi prima del solito. Sì, lo era anche la variante del coronavirus con il periodo di incubazione più breve .

Gli esperti lo stimano circa ogni 11 giorni Compaiono nuove varianti del coronavirus. Ciò è dovuto principalmente al fatto che non tutte le persone reagiscono allo stesso modo al virus e che muta per sopravvivere ai vaccini e alle difese di ciascun individuo.

Ora, l’OMS segnala la comparsa di tre nuove varianti -denominate XD, XF e XE- , quest’ultimo è il più pericoloso. XD e XF lo sono combinazioni di delta e omicron mentre XE risulta dal combinazione della variante originale di ómicron (BA.1) e della sottovariante dominante BA.2 (nota come omicron furtivo o silenzioso ) . Cioè, XE deriva dalla combinazione di omicron e omicron silenzioso.

La nuova variante viene trasmessa 10% più veloce dell’omicron silenzioso , che fino ad ora era la trasmissione più veloce di cui si conoscesse, secondo le prime indagini dell’OMS. In altre parole, se i dati gestiti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità venissero confermati, XE sarebbe la variante più trasmissibile fino ad oggi.

L’OMS, in ogni caso, “continua a monitorare e valutare da vicino il rischio per la salute pubblica associato alle varianti ricombinanti, insieme ad altri SARS-CoV-2, e fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori prove”, aggiunge.