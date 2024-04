Questa è l’alternativa all’olio d’oliva per cui Lidl ha ulteriormente abbassato il prezzo

In un mercato in cui il costo dei prodotti di base per la cucina subisce oscillazioni notevoli, i consumatori sono sempre alla ricerca di alternative economiche senza compromettere la qualità. Lidl, attento a questa domanda, ha compiuto un passo significativo riducendo ulteriormente il prezzo di un prodotto essenziale in molte case: l'olio. Di recente, abbiamo commentato come questa catena di supermercati abbia sorpreso piacevolmente i suoi clienti con una riduzione di dieci euro sulla sua bottiglia di olio d'oliva intenso, rendendo possibile l'acquisto di questo prodotto per 35,99 euro. Tuttavia, Lidl non si è fermato lì e ha anche ridotto, e in modo permanente, la migliore alternativa all'olio d'oliva.

La riduzione del prezzo dell'olio di girasole da parte di Lidl

In una mossa ancora più audace, Lidl ha deciso di applicare uno sconto permanente sull' olio di girasole, offrendo la bottiglia da 5 litri del suo marchio Vita D´Or a un prezzo senza precedenti di 6,75 euro, equivalente a 1,35 euro al litro. Questo adeguamento del prezzo non solo beneficia direttamente il portafoglio del consumatore, ma evidenzia anche l'impegno di Lidl nell'offrire accesso a prodotti di qualità a prezzi più abbordabili.

Il posizionamento del marchio Vita D´Or

Il marchio Vita D´Or, esclusivo di Lidl, si è affermato nel mercato come sinonimo di qualità a prezzi competitivi. Il suo olio di girasole, in particolare, è noto per essere un prodotto versatile e salutare, adatto a una vasta gamma di usi culinari, dall'uso in frittura all'insalata condita. La recente riduzione del prezzo della sua bottiglia da 5 litri è una chiara dimostrazione dell'impegno di Lidl nel fornire ai suoi clienti prodotti che non solo rispettano gli standard di qualità, ma sono anche accessibili a tutte le tasche.

L'aumento dell'uso dell'olio di girasole in Spagna

L'aumento del prezzo dell'olio d'oliva in Spagna negli ultimi anni ha portato a un cambiamento nelle abitudini di consumo degli spagnoli. In questo contesto, l'olio di girasole ha registrato un significativo aumento delle vendite (come riporta Olimerca, con dati della Associazione Nazionale degli Industriali Imbottigliatori e Raffinatori di Oli Commestibili (Anierac), a febbraio di quest'anno sono stati venduti 29,6 milioni di litri rispetto ai 19 milioni di litri di olio d'oliva), diventando una scelta preferita per molti. Questo cambiamento non è dovuto solo al suo prezzo più conveniente, ma anche ai suoi benefici per la salute, tra cui un basso contenuto di grassi saturi e una fonte ricca di vitamina E, un antiossidante naturale. Inoltre, il suo alto punto di fumo lo rende ideale per cucinare a temperature elevate, offrendo un'opzione versatile per ogni tipo di ricetta.

I benefici della scelta dell'olio di girasole

Scegliere l'olio di girasole non è solo una decisione economica intelligente, ma anche una scelta salutare. Tra i suoi vantaggi, si evidenzia la sua capacità di migliorare la salute cardiovascolare grazie al suo contenuto di acidi grassi insaturi, che aiutano a regolare i livelli di colesterolo. Inoltre, la sua ricchezza in vitamina E lo rende un alleato per la salute della pelle e del sistema immunitario. La scelta di Vita D´Or di Lidl, con il suo prezzo ridotto, offre ai consumatori la possibilità di godere di questi benefici senza compromettere il loro bilancio.

Usi culinari dell'olio di girasole

Oltre al suo prezzo attraente, l'olio di girasole Vita D´Or si distingue per la sua versatilità in cucina. Il suo sapore neutro lo rende ideale per tutti i tipi di piatti, dai stufati alla pasticceria, permettendo che i sapori degli ingredienti principali emergano senza competizione. Il suo alto punto di fumo lo rende anche preferibile per friggere, garantendo risultati croccanti e deliziosi. In questo modo, Lidl non offre solo un'alternativa economica, ma anche un prodotto che arricchisce l'esperienza culinaria dei suoi clienti.

In sintesi, la riduzione permanente del prezzo della bottiglia di olio di girasole Vita D´Or di Lidl è una risposta diretta alle esigenze attuali del consumitore, offrendo una alternativa di qualità ed economica di fronte all'aumento del prezzo dell'olio d'oliva. Questa mossa riflette l'impegno di Lidl per l'accessibilità e la soddisfazione del cliente, riaffermando la sua posizione come uno dei supermercati preferiti in Spagna.