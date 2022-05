Questa è la webcam AnkerWork PowerConf B600

Anker ha sviluppato questo modello di fotocamera all-in-one PowerConf B600, pensata per un uso estensivo ma, soprattutto, per lavoro. Il formato compatto integra una telecamera 2K, 3 microfoni a lungo raggio con tecnologia VoiceRadar (voci isolate in ambienti rumorosi), altoparlanti e una barra luminosa a LED. Collegato tramite USB-C può essere utilizzato per videochiamate e conferenze nelle major app per uso aziendale. La fotocamera 2K offre autofocus, un ampio angolo di visione e miglioramenti dell’immagine come luminosità e temperatura del colore grazie all’intelligenza artificiale.

valori del prodotto

L’azienda AnkerWork ha presentato la sua prima barra per videoconferenze con illuminazione integrata per il lavoro ibrido, caratterizzata da un design compatto che ne consente il posizionamento su un monitor esterno. Combina una telecamera 2K, quattro microfoni, altoparlanti e illuminazione integrata per l’uso sia in ufficio che nel telelavoro domestico.

Può essere utilizzato con la maggior parte delle attuali piattaforme di videoconferenza, fornisce un’adeguata qualità video e audio attraverso la tecnologia VoiceRadar che, se combinata con il beamforming dinamico e un algoritmo AI consente chiamate chiare full duplex in ambienti rumorosi.

Si noti che la fotocamera offre messa a fuoco automatica, regolazione dell’angolo di campo e miglioramenti dell’immagine, mentre utilizza la tecnologia MagicSight per le regolazioni automatiche dell’illuminazione, inclusa la luminosità e la temperatura del colore.

Progettazione e configurazione

È costruito con materiali di prima qualità. Sul retro sono integrate due porte USB-C, necessarie per l’alimentazione e la trasmissione delle immagini, oltre a una porta USB-A che fungerà da dock. Nella configurazione, integra i tessuti per far uscire bene il suono degli altoparlanti integrati.

È stata progettata una base mobile per fissare la fotocamera alla parte superiore di qualsiasi schermo e/o a qualsiasi tipo di telefono cellulare standard o supporto per fotocamera.

Sulla parte frontale è presente un’illuminazione a LED che si apre con una cerniera e protegge la lente. Ai lati sono presenti due pulsanti touch per il microfono e l’illuminazione.

Caratteristiche tecniche

Ha un sensore di risoluzione 2K regolabile, capace di 30 immagini al secondo. La dimensione del sensore è di 1/2,8 pollici e ha un sistema di esposizione automatica, un sistema di bilanciamento del bianco automatico, una messa a fuoco automatica e una funzione di rilevamento e tracciamento della persona.

Integra quattro microfoni bidirezionali insieme a due altoparlanti da 2 W ciascuno che forniscono un suono stereo nella conversazione. Vengono aggiunte la cancellazione automatica dell’eco e la cancellazione del suono per le chiamate, consentendo di ascoltare solo la voce.

I loro Software Ti permette di regolare tre angoli di visione di 68º, 78º e ​​95º, oltre a selezionare tra tre qualità di cattura tra le diverse risoluzioni, passando per la possibilità di regolare l’FPS, attivare e disattivare la messa a fuoco, HDR e una funzione Anti-Flicker .

Particolarmente utile è il suo sistema di illuminazione a LED che consente la regolazione tra i toni freddi e caldi.

Ha VoiceRadar, un sistema di cancellazione del rumore esterno che chiarisce con ottimi risultati l’esecuzione della chiamata.

Dispone del sistema Solo Frame, monitoraggio specifico della persona, mantenendola in primo piano.

Riepilogo delle caratteristiche

Apparecchiatura video all-in-one: integra videocamera, altoparlante, microfono e luce in un’unica videocamera alimentata dall’intelligenza artificiale.

Integra VoiceRadar, l’array a 4 microfoni di questa videocamera per videoconferenza consente di ascoltare le parole dell’altra parte senza rumori di fondo. Consente un livello di ascolto ottimale grazie ai doppi altoparlanti ad alta definizione e bassa distorsione, realizzati con una membrana di seta specializzata.

Telecamera per videoconferenze con risoluzione 2K incorporata per visualizzare bene i colori.

La tecnologia MagicSight si adatta automaticamente in modo che l’altoparlante sia visto in modo ottimale anche in ambienti con scarsa illuminazione.

Prezzo, circa 300 euro.