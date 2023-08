Questa è la tendenza di calzature per la prossima stagione che non lascerà indifferenti nessuno.

Questa è la tendenza di calzature per la prossima stagione che non...

La pasarela ha dato di sé questa stagione un tipo di calzatura che sarà la tendenza della prossima stagione e non lascia indifferenti. La moda segue percorsi che possono essere radicalmente diversi. Ci troviamo di fronte a un cambio di tendenza che segue i passi di una nuova fase, quello che stiamo per vivere quest’inverno potrebbe essere insolito a livello di tendenze. Il calore che si è installato con forza contrasta con un freddo improvviso, questa calzatura può sembrare strana, ma potrebbe diventare una realtà nelle strade delle principali città.

Questa è la tendenza delle calzature della prossima stagione

La prossima stagione vivremo situazioni surreali per quanto riguarda la moda. La passerella ha lasciato un tipo di accessorio che sicuramente sembrerà strano, ma tra qualche mese potrebbe essere nel tuo armadio. Questa è la nuova tendenza a cui ti troverai di fronte in questi giorni autunno-inverno.

È un sandalo-stivale. Con un design che parte da un sandalo o da una ciabatta e diventa lo stivale ideale. Una transizione dal caldo al freddo realizzata in pelle che non riusciamo a smettere di guardare. Ci sembrerà straordinario e in certo senso lo sarà. Diventerà la migliore alternativa a una scarpa convenzionale sempre che possiamo procurarci un modello di lusso come quelli di Miu Miu.

Il marchio ha creato l’accessorio che tutti desiderano ed è diventato il miglior basic possibile per questi giorni di freddo-caldo. Le celebrità e gli influencer lo hanno chiaro, optano per un tipo di accessorio che si adatta a tutto. È il miglior alleato di una giornata piena di attività con un design impressionante.

La pelle di questa ciabatta che si trasforma in stivale è la migliore alleata di un design fatto per durare. Forse non la consideriamo un ideale di bellezza, ma in certo senso lo è e lo sarà. È il miglior basic per gli amanti della moda più autentica. Sono sicuro che Carrie Bradshaw non esiterebbe ad averle già nel suo armadio per questa stagione.

Prima che ci emozioniamo ad averle Miu Miu le vende a 1500 euro. Lo stipendio di un mese o più di un mese di stipendio destinato a un sandalo-stivale con il quale sicuramente ti guarderanno per strada in questa tendenza che è già presente nelle strade di New York.

