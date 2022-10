Questa è la tavoletta grafica U1600, di Ugee

All’interno dell’ampio segmento degli accessori e dei prodotti per computer, le tavolette grafiche per la digitalizzazione sono tanto utili quanto poco conosciute, nonostante si stiano poco a poco posizionando in un posto di rilievo per molti lavoratori, artisti e hobbisti, dal momento che queste elettroniche i dispositivi sono facili e intuitivi.

Una tavoletta grafica o digitalizzante è una periferica, un sistema di immissione dati su un computer, progettato per registrare grafici o disegni realizzati a mano. Consiste principalmente in un touch screen e uno stilo. Con questi strumenti, qualsiasi tratto o scrittura verrà accuratamente trasferito su un monitor, in modo da memorizzarlo e registrarlo.

In questo scenario, l’azienda Hanvon Technology Group, fondata nel 1998, sviluppa e produce apparecchiature digitali per la scrittura a mano e il disegno. Il gruppo è stato quotato con successo nel 2010 tra le aziende più importanti del suo settore e ha sedi in numerosi paesi. È un’azienda che, ad oggi, è seconda nel suo segmento.

I prodotti del marchio Ugee sono utilizzati principalmente per l’insegnamento online, grafici, informatici, appassionati di computer grafica e giovani artisti.

All’interno del catalogo di questa azienda c’è un’interessante novità: il tablet U1600 che si caratterizza per:

Schermo di qualità ottimale che consente di realizzare tutti i tipi di disegni

Riproduce colori molto simili a quelli naturali

Sviluppato un nuovo stilo senza batteria con una gomma sensibile alla pressione che risponde con tratti precisi

Oltre a un monitor di disegno, offre funzionalità come la possibilità di connettersi allo switch\telefono Android

Descrizione del prodotto

Questo tablet ha un peso di circa 1,32 chilogrammi, che gli permette di essere spostato ovunque sia necessario, o di disegnare con esso sopra.

È compatibile con Windows 7/8/10, Mac OS X 10.10 (o successivo), Android 6.0 (o successivo), Chrome OS 88 (o successivo) e Linux. È inoltre compatibile con Android, consentendoti di creare e prendere appunti anche sul cellulare.

La penna offre un alto grado di sensibilità e funziona senza batteria, puoi creare linee dall’aspetto naturale con diverse larghezze e spessori, dandoti la stessa sensazione di disegnare con una penna o un pennello.

Include 10 tasti di scelta rapida che possono essere programmati per personalizzare la gomma, annullare, ingrandire/ridurre la tela e altre funzioni comuni in varie applicazioni software.

Offre buone possibilità nell’istruzione, gli insegnanti possono creare e spiegare visivamente contenuti interattivi scrivendo e annotando direttamente sui loro file e condividendo il loro schermo in tempo reale. Gli studenti possono prendere appunti veloci e collaborare con insegnanti e compagni di classe.

Valori in evidenza

L’U1600 permette di eseguire movimenti inconcepibili per il mouse classico, fornendo fluidità e precisione. Non solo offre più movimento sullo schermo, ma supporta anche diversi livelli di pressione.

Non dimenticare che l’uso eccessivo del mouse per compiti di alta precisione o l’uso prolungato spesso porta a disagio cronico. L’uso delle tavolette grafiche è già approvato e consigliato per evitare questo tipo di problema.

Un altro aspetto eccezionale è che consente di registrare tutto automaticamente tramite un software di archiviazione digitale. Ciò rende la modifica in tempo reale più comoda che su carta e offre la possibilità di raccogliere il lavoro e di poterlo manipolare o condividere facilmente.

Si adatta alle funzioni dei soliti programmi. Con questo, la mano può compiere comodi movimenti sull’area digitale causando risultati diversi a seconda delle impostazioni selezionate. Un unico strumento per tanti usi.

Riepilogo delle caratteristiche

Display Ture-FHD: Adobe RGB 94% + sRGB 127% + NTSC 90%: la tavoletta grafica U1600 utilizza la tecnologia di Ture-Full ad alta definizione, adatto per disegno digitale, animazione, schizzi, fotoritocco, scultura 3D e altro ancora.

Risoluzione Full HD di FHD da 15,4″ (1920 x 1080)Schermo intero a 178° per visualizzare completamente l’immagine (ingresso: HDMI V1.4 Max FHD 60Hz), compatibile con Adobe RGB 94%, sRGB 127%, NTSC 90% gamma, display a colori realistico.

Pellicola antiriflesso AG conforme allo schermo; un errore visivo ultra basso può migliorare l’accuratezza della creazione, ridurre il disagio e gli errori causati dalla deviazione del posizionamento. Riduce gli errori e la fatica causati dalla deviazione di posizionamento. La pellicola antiriflesso AG può ridurre notevolmente il riflesso della luce esterna, ridurre la stimolazione della luce esterna e le lesioni agli occhi dell’utente, proteggere meglio l’utente.

Stilo senza batteria con inclinazione di ±60°: il tablet U1600 è dotato di uno stilo senza batteria, con tocco tradizionale della penna, impugnatura adesiva antiscivolo e flessibile, sensibilità alla pressione 8192, 10 punte di ricambio, gomma digitale, funzione di inclinazione ±60 gradi . Ti permette di disegnare da diverse angolazioni in base alla differenza di pressione, ogni colpo è quello che vuoi che sia.

Collega e usa. La tavoletta grafica U1600 è perfettamente funzionante con USB-C. Include cavo 3IN1 (HDMI e 2 USB). Sono supportate anche le connessioni da tipo C a tipo C, con un cavo di tipo C completo (non incluso) che consente la trasmissione simultanea di dati, alimentazione e segnali DP.

Prezzo

Ugee’s U1600 è disponibile per circa 370€.