Questa è la serie GT Neo 3, da realme

L’azienda realme lancia la serie GT NEO 3, una famiglia di smartphone caratterizzata dalla velocità di ricarica e composta da: GT NEO 3 150W, GT NEO 3 80W, GT NEO 3T e GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition. La GT NEO 3 include caratteristiche di prodotto di fascia alta e un design originale con strisce da corsa ispirate alle corse automobilistiche. Oltre al suo potente sistema di ricarica, vanno messi in evidenza Dimensity 8100 5G e il potente processore dello schermo dedicato indipendente.

Presenta il realme GT NEO 3

Ispirandosi all’auto e alla storia del leggendario pilota Carrol Shelby, che nel 1965 dipinse le strisce da pista su un’auto sportiva in segno della sua passione per la velocità e del suo desiderio di riscrivere la storia, il realme GT NEO 3 vanta un design basato sulle corse, tra cui le strisce riconoscibili sul retro del dispositivo. È disponibile in tre combinazioni di colori, Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black.

Fornisce la carica Ultradart da 150 W, che raggiunge il 50% della batteria in 5 minuti. Con 38 livelli di protezione e un chip di sicurezza per la ricarica MCU dedicato, il dispositivo offre un livello di sicurezza certificato TÜV Rheinland per il sistema di ricarica. Ha una capacità della batteria di almeno l’80% dopo 1600 cicli completi di carica e scarica, che è il doppio dello standard del settore, prolungando così la durata della batteria.

Evidenzia che integra Dimensione 8100, Basato sul processo di produzione a 5 nm di TSMC, GT NEO 3 presenta quattro core CortexA78 da 2,85 GHz e quattro core CortexA55 da 2,0 GHz, che possono offrire una maggiore efficienza della CPU e raggiungere i 90 fps.

Ha un pannello AMOLED di 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e certificazione HDR 10+. Utilizza il nuovo processo di confezionamento COP, che potrebbe ridurre ulteriormente il corpo dei prodotti futuri. Come risultato di questo processo, il rapporto dello schermo è del 94,2% con cornici ultrasottili: 1,48 (laterale) / 1,84 (in alto) / 2,37 (in basso).

Grazie al chip indipendente, la grafica e le immagini hanno una visibilità molto corretta. In particolare, la traiettoria di movimento dell’oggetto viene calcolata tramite il chip e l’algoritmo e un frame di compensazione del movimento viene aggiunto tra due frame, migliorando l’immagine. Con le specifiche di cui sopra, si comporta come un dispositivo perfetto per i giocatori e stelle filanti.

Per quanto riguarda le fotocamere, è dotato di un sistema a tripla fotocamera composto da una fotocamera principale da 50 MP con sensore IMX 766, un obiettivo grandangolare da 8 MP e un obiettivo macro da 2 MP.

Caratteristiche della GT NEO 3T

In linea con il design ispirato alla leggenda delle corse della serie Realme GT NEO 3, realme ha adattato gli elementi della bandiera a scacchi per la GT NEO 3T con tre varianti di colore: Dash Yellow, Drifting White e Black.

La sua caratteristica principale è la ricarica rapida SuperDart da 80 W e la batteria da 5000 mAh, con la quale si raggiunge il 50% in 12 minuti. Rispetto alla GT NEO 2T, la GT NEO 3T ha migliorato la velocità di ricarica rapida di 65 W della prima, portando una maggiore efficienza e una scarica più sicura.

Esso ha Snapdragon 870 5G, il solito chipset nei dispositivi di lusso. Per quanto riguarda lo schermo, integra un pannello AMOLED E4 di 6,62 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e risoluzione Full-HD+. Grazie alla luminosità massima di 1300 nit, gli utenti avranno una buona visibilità anche alla luce diretta del sole.

Il GT NEO 3T ha una tripla fotocamera AI, composta da una fotocamera principale da 64 MP, un grandangolo da 119° e un obiettivo macro da 4 cm. È inoltre dotato della modalità Street Photography, una delle recenti innovazioni dell’azienda in termini di fotocamera.

Più notizie

Questa volta mi sorprende davvero con accattivanti edizioni personalizzate. Questa volta, ha lanciato in Europa il realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition, un modello completamente equipaggiato con sfondi e icone personalizzati, una riprogettazione dei classici personaggi degli anime e uno spirito combattivo nel cuore di ognuno. dispositivi.

Prezzi e disponibilità

Questi i prezzi e le varianti disponibili:

realme GT NEO 3, dal 9 giugno in tre colorazioni: Nitro Blue, Sprint White e Asphalt Black in un’unica configurazione e con un prezzo di: 12GB + 256GB a 699,99€

Dal 9 al 22 giugno c’è un’offerta di lancio in cui è possibile acquistare il realme GT NEO 3 + realme Buds Air 3 per € 649,99.

La versione realme GT NEO 3 80W sarà disponibile dal 9 giugno con un’unica configurazione e un prezzo di: 8GB + 256GB a 599,99€. Dal 9 al 22 giugno verrà lanciata l’offerta di lancio in cui è possibile acquistare il realme GT NEO 3 80W + realme Buds Air 3 a 549,99€.

realme GT NEO 3T, eSarà disponibile dal 9 giugno in due colorazioni: Dash Yellow e Black con un prezzo di: 8GB + 128GB a 429,99€ e 8GB + 256GB a 469,99€. Fino al 22 giugno l’offerta di lancio sarà 8GB + 128GB a 399,99€ e 8GB + 256GB a 429,99€

realme GT NEO 3T Dragon Ball Edition

Dall’8 luglio sarà un’edizione limitata e sarà disponibile in un’unica configurazione: 8GB + 256GB a 499,99€.