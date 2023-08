Questa è la pulizia del viso che non ti hanno mai raccontato e che devi fare subito per evitare rughe e macchie.

Esistono diversi trattamenti che devi conoscere affinché la tua pelle respiri e sia migliore che mai. Sai che, col passare degli anni, le rughe fanno la loro comparsa, è legge della vita. Ti mostriamo la pulizia del viso per evitare rughe e macchie.

Scegli sempre trattamenti professionali perché saranno più efficaci.

Pulizia del viso per evitare rughe e macchie

“Anche se non si presenta alcuna patologia in modo evidente, è necessario effettuare controlli periodici. Bisogna considerare che è la pelle che protegge l’interno del nostro corpo da agenti esterni, microrganismi e altri fattori ambientali, e ci aiuta a regolare la temperatura, tra le altre funzioni”, afferma José Luis López Estebaranz, presidente del College Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD).

Routine quotidiane

Per far esplodere la tua bellezza devi seguire diverse routine per prenderti cura della pelle. Non possiamo farlo un giorno sì e l’altro no, deve essere qualcosa di quotidiano, che possiamo fare due volte al giorno, ad esempio, mattina e sera.

Sapone delicato non aggressivo

Dalla Camaleon Cosmetics raccomandano che queste routine di bellezza vengano effettuate con un sapone delicato non aggressivo, che pulisca senza irritare, aiuti a ridurre l’occlusione dei pori, lenisca e nel frattempo sia rispettoso.

Idratazione extra

L’igiene quotidiana è importante, oltre alla sana idratazione perché altrimenti la pelle risente e si secca. “Non dimentichiamo di mantenere una pulizia quotidiana con prodotti non aggressivi sul pH, che ci aiutino a eliminare lo sporco dell’ambiente, l’inquinamento, il trucco, ecc. Dobbiamo idratarci dentro e fuori, bevendo almeno due litri di acqua al giorno e utilizzando creme adatte al nostro tipo di pelle frequentemente”, specifica l’esperto.

Crema antietà

Deve essere professionale, non una qualsiasi e basata su ciò che ci consigliano gli esperti perché ogni pelle è diversa. Quindi scegli la tua, che sia per pelli secche, grasse, miste o molto sensibili.

Crema solare per il viso

Ora puoi inserirla nella tua routine. Devi scegliere una crema solare per il viso in modo che la tua pelle non si bruci e si vedano i segni dei raggi solari sul derma.

Dalla Tegoder affermano che l’eccessiva esposizione al sole, oltre a problemi di salute seri, provoca disidratazione, rottura delle fibre di collagene ed elastina, creazione di radicali liberi e, di conseguenza, invecchiamento.

Anche se ha i suoi benefici, come l’assorbimento della vitamina D, bisogna conoscere i limiti di ogni tipo di pelle e utilizzare quotidianamente, come ultimo passo della routine di cura del viso, due dita di una crema solare adatta a ogni fototipo e tipo di pelle (grassa, secca, sensibile, con macchie o cicatrici, ecc.).

