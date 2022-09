Questa è la nuova scadenza per l’aborto farmacologico in Catalogna

Il ‘consulente’ della Salute, Giuseppe Maria Argimon, ha spiegato che il nuovo protocollo per la cura delle donne che richiedono un’interruzione volontaria di gravidanza (ive) in Catalogna estende l’aborto medico a 14 settimane, che fino ad ora poteva essere praticato fino a nove settimane.

Lo ha detto durante l’inaugurazione del primo giorno lavorativo di interruzione volontaria di gravidanza in Catalogna rivolto agli operatori sanitari in occasione della Giornata Internazionale per la Depenalizzazione dell’Aborto, che si è svolta presso l’Ospedale Vall d’Hebron di Barcellona.

La ‘consellera’ di Igualtat i Femminismes, Tania Verge, ha sostenuto che l’aborto è un problema di salute, ma anche a “Autonomia e diritti fondamentali delle donne” e ha difeso che il nuovo protocollo è un riconoscimento di a rivendicazione storica femminista, ha detto.

Argimon ha precisato che la ive con il metodo farmacologico se offrirà negli ospedali e ha evidenziato che il nuovo protocollo include anche raccomandazioni sul regime analgesico, nuove raccomandazioni sulla procedura per essere minimamente invasive e ridurre i rischi, nonché linee guida per il trattamento delle comorbidità, tra gli altri.

Il capo della Sanità ha riconosciuto che devono aumentare l’accessibilità di questo diritto anche se ha affermato di aver ampliato la rete per la pratica degli aborti chirurgici a Lleida, Berga, Manresa (Barcellona) e Tortosa (Tarragona) e quella degli aborti farmacologici a Tremp, Vielha (Lleida) e Puigcerdà (Girona).

Argimon ha assicurato che, rispetto al resto della Spagna, l’accessibilità dell’aborto in Catalogna è “molto più alta” attraverso le risorse pubbliche e private del sistema sanitario catalano e ha affermato testualmente che la Spagna è un deserto in termini di fornitura di questo diritto se si analizzano solo le risorse pubbliche.

Vantaggi di ive farmacologica

La via farmacologica “imita il processo naturale dell’aborto”; è meno invasivo; si può fare a casa accompagnati dai familiari; il sanguinamento e l’espulsione possono essere programmati e previsti; ed evita la procedura chirurgica, l’anestesia generale e ha meno rischi di complicanze.

È un intervento “particolarmente vantaggioso” per quelli donne con obesità, malformazioni uterine, chirurgia cervicale prima o che vogliono evitare un intervento chirurgico, ha spiegato il coordinatore clinico dell’unità di salute sessuale e riproduttiva a Mollet (Barcellona) e membro del consiglio di amministrazione della Società catalana di ginecologia e ostetricia, Anna Torrent.

Allo stesso modo, Torrent ha avvertito che l’iva farmacologica richiede più tempo per completare il trattamento; può comportare dolore addominale e sanguinamento; effetti collaterali come nausea, diarrea, vomito e febbre, tra gli altri; Y Il 5% delle donne necessita di un secondo intervento.

Ha chiarito che il nuovo protocollo offre la possibilità per le donne di scegliere l’opzione farmacologica IV fino alla settimana 14 di gestazione: “La decisione è sempre presa dalla donna, adeguatamente informata e accompagnata dal professionista sanitario”, ha affermato.