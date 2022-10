Questa è la gamma di batterie per esterni River 2, di EcoFlow

EcoFlussodedicata allo sviluppo di soluzioni energetiche portatili e sostenibili, ha lanciato oggi la nuova generazione della sua gamma River 2 composta da tre modelli: River 2, Max e Pro, caratterizzati dall’incorporazione della tecnologia X-Stream, che consente di carica all’80% in 48 minuti.

“Il lancio della serie RIVER 2 riflette l’impegno di EcoFlow nel risolvere i problemi della vita reale attraverso lo sviluppo di prodotti adattati alle esigenze di ogni persona”, ha spiegato. bruce wangCEO di EcoFlow. “In un panorama economico e ambientale incerto, vogliamo rendere l’energia pulita e portatile accessibile a tutti, ovunque. La serie offre soluzioni di alimentazione pratiche, flessibili e convenienti per avventure all’aria aperta o durante interruzioni di corrente impreviste in casa”, afferma Wang.

Una delle caratteristiche si diffonde di questa seconda generazione di batterie è la sua vita utile, sei volte superiore alla media del settore. I prezzi partono da 299€, e un altro vantaggio è che è facile da trasportare, grazie alla sua buona presa e al peso ridotto, che non raggiunge i 4Kg. È un dispositivo compatto che può essere facilmente installato in casa ed è molto utile nelle attività all’aperto.

Soluzione per imprevisti

L’esclusiva tecnologia X-Stream di EcoFlow si ricarica in media cinque volte più velocemente rispetto a prodotti simili sul mercato. Il modello standard del marchio può essere ricaricato dallo 0 al 100% in 60 minuti, e anche il modello con la capacità più alta, 2 Pro, raggiunge la carica completa in 70 minuti. Di conseguenza, ci sarà sempre un’alimentazione continua disponibile, dove e quando serve, sia per non perdere la connessione durante una giornata di viaggio, sia per far fronte ad eventuali interruzioni di corrente impreviste in casa.

Fornisce il valore aggiunto di poter ricaricare utilizzando l’energia solare, offrendo così un modo semplice per raggiungere uno stile di vita più sostenibile ed ecologico, rendendo realtà la creazione di un ecosistema indipendente dall’attuale rete elettrica. Con un apporto solare massimo di 220W, può essere ricaricata completamente in circa tre ore, utilizzando i pannelli solari portatili sviluppati dal marchio.

Prestazione

Tutti e tre i modelli della serie sono dotati di batterie LiFePO4 (LFP) a lunga durata. Rispetto alla media del settore di 500 cicli, raggiungono una longevità 6 volte maggiore, eseguendo 3.000 cicli in una vita e consentendo l’uso quotidiano per quasi 10 anni. Le batterie LFP offrono prestazioni sicure e possono resistere a temperature estreme. Hanno una garanzia di 5 anni.

ecologia a casa

Con prezzi che vanno da € 299 per il River 2 standard, a € 799 per il modello 800 Wh Pro, le batterie sono molto efficienti. Una durata ultra lunga e prestazioni ottimali ne fanno una delle gamme più convenienti di centrali elettriche portatili con meno di 1 kWh al momento.

Prezzo

EcoFlow River 2, River 2 Max e River 2 Pro saranno disponibili per l’acquisto a partire dal 9 novembre da 299 euro.