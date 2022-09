Questa è la friggitrice Sensei, dell’Ufesa

Mangiare in modo più sano è una delle opzioni per migliorare la forma fisica e la salute. Alla volontà di farlo si aggiunge, per aiutare, la tecnologia. Attualmente sono disponibili numerosi dispositivi che valutano con precisione le azioni e le condizioni di una vita sana in tempo reale e, più recentemente, anche gli elettrodomestici intelligenti hanno fatto la loro parte per avanzare nelle modalità di cottura sana.

In questo scenario, il friggitrici senza olio che sono stati rapidamente adottati come prodotto di utilità in cucina. Uno degli ultimi sviluppi è la friggitrice Sensei dell’Ufesa, un marchio ha deciso di ampliare la propria gamma. Fornisce capacità, più programmi di cottura e miglioramenti nella preparazione dei piatti.

Descrizione dell’attrezzatura

È un modello aereo di 12 litri capienza, cioè adatta anche a famiglie numerose oa chi ama ritrovare gli amici in casa. Esso ha 10 programmi preset che consentono di cuocere patatine, carne, pesce, frutti di mare, pollo, cuocere, arrostire, disidratare -una funzione innovativa-, preriscaldare e scongelare.

Viene fornito di serie con 6 accessori : 2 teglie, teglia di raccolta, pinza aspirante, cestello rotondo girevole da 2,9 l e ganci per arrostire.

Probabilità

In conseguenza del crescente utilizzo di friggitrici ad aria da parte del consumatore, l’azienda Ufesa ha lanciato una confezione da 4 e un’altra da 7 accessori per friggitrici ad aria da 3,5 litri, che consentono un utilizzo maggiore a gran parte della propria gamma.

La confezione più completa comprende uno stampo per dolci, una griglia con 3 spiedini, una teglia per toast, 7 stampini per fare i cupcakes, un pennello in silicone, una pinza e 50 unità di carta pergamena.

Caratteristiche tecniche

Potenza 1700 W.

Capacità: 12 litri

10 programmi preimpostati: patatine fritte, carne, pesce, frutti di mare, pollo, al forno, arrosto, disidratazione, preriscaldamento e scongelamento.

Controllo digitale di tempo e temperatura.

Timer fino a 60 minuti.

Controllo della temperatura fino a 200ºC.

Tecnologia di circolazione dell’aria a 360º ad alta velocità.

6 accessori inclusi: 2 teglie, leccarda raccogli olio, pinza aspirante, cestello tondo girevole da 2,9 lt e ganci per arrostire.

Luce interna che permette di vedere in ogni momento lo stato di cottura attraverso il finestrino frontale.

Piedini antiscivolo.

Valori in evidenza

Capienza, con i suoi 12L puoi cucinare pietanze in grandi quantità.

Cottura sana, con tecnologia di circolazione dell’aria ad alta velocità a 360º, si ottengono risultati croccanti.

Controllo digitale dell’ora e della temperatura. Ha un timer fino a 60 minuti e un controllo della temperatura fino a 200ºC.

Aggiunge la funzione di disidratazione e 10 programmi preimpostati.

È un prodotto più grande di una friggitrice ad aria convenzionale e, a sua volta, più efficiente di un forno.

si diffonde

Friggitrice ad aria senza olio friggitrice ad aria con 1700 W di potenza e tecnologia di circolazione dell’aria a 360º, che consente di cucinare non c’è bisogno di oli aggiunti rendendo i piatti meno calorici e più sani.

Facile da usare grazie al controllo digitale di tempo e temperatura. E’ sufficiente programmare la temperatura e il tempo e la friggitrice si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo programmato. Tempi e temperature per i diversi tipi di pietanze sono visualizzati sulla parte superiore della friggitrice. E’ inoltre possibile selezionare il programma desiderato direttamente attraverso il menù a seconda di cosa si vuole cucinare.

I suoi accessori consentono di maneggiare la friggitrice in sicurezza e include piedini antiscivolo per aumentare la sicurezza.

la macchina in uso

Il Sensei facilita e promuove uno stile alimentare sano, attraverso un prodotto che è diventato una tendenza perché offre un modo intelligente di friggere i cibi senza la necessità di inserire oli che contribuiscono ad aumentare il livello di calorie e grassi monoinsaturi negli alimenti.

Prezzo

Ufesa ha messo sul mercato la friggitrice Sensei ad un prezzo di circa 180 euro.