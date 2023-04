Questa è la bellissima scrivania multifunzionale di Zara Home che sta spopolando

Le tavole sono uno dei mobili più importanti in casa, sia quelle della cucina per poter mangiare ogni giorno, sia quelle da centro del soggiorno, del salotto, della camera da letto… tutte sono utili! Oggi ti mostriamo una tavola di Zara Home che sta spopolando grazie alla sua multifunzionalità, infatti potrai utilizzarla praticamente in ogni parte della casa.

Zara Home è uno dei negozi di arredamento spagnoli più importanti, sia a livello nazionale che internazionale, infatti conta già più di 600 negozi in vari paesi, segno chiaro che la sua proposta è un successo e piace a milioni di persone. Design molto elegante con un’ottima relazione qualità-prezzo, la chiave del successo del negozio galiziano, appartenente al gruppo Inditex.

La tavola da centro di Zara Home che ti servirà per tutto e ti farà innamorare

Si tratta della tavola da centro in rovere, una splendida tavola da centro che starà incredibilmente bene nel tuo salotto, nella stanza da pranzo, nella camera da letto e praticamente ovunque in casa, poiché è così versatile e funzionale che potrai utilizzarla in ogni angolo. Attualmente ha uno sconto di 80 euro che la lascia ad un prezzo finale di 99,99€, un investimento che sicuramente vale la pena fare poiché essendo così versatile potrai spostarla di posizione e dargli un uso differente, sfruttandola al massimo per molto tempo.

Questa fantastica tavola da centro di Zara Home è realizzata al 100% in legno di rovere e ha una forma rettangolare, un’estetica naturale e molto accattivante che incanta alla prima vista e che ti piacerà vedere in casa poiché ti aiuterà a creare un ambiente magico, caldo e accogliente ovunque la metta. Il suo montaggio è molto semplice, infatti dovrai solo montare le gambe alla tavola.

Per quanto riguarda le sue misure, ha una altezza di 37 cm, una larghezza di 120 cm e una profondità di 55 cm, con un peso di 9,575 kg. Quando scegli la sua posizione, è molto importante evitare quella in cui riceve direttamente la luce solare o il calore, così come stare lontano da abiti umidi, acqua o pioggia. Per mantenerla nelle migliori condizioni di pulizia sarà sufficiente passarle un panno asciutto, e in caso di macchie utilizzare uno umido e asciugare immediatamente dopo la pulizia.

